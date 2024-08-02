Киев • УНН
За сутки оккупанты обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области, ранив 5 мирных жителей. Зафиксировано 2783 вражеских обстрела, повреждено 47 гражданских объектов, включая 37 жилых домов.
Армия рф 1 августа обстреляла 13 населенных пунктов Донецкой области, в результате чего травмировалась пять гражданских. россияне атаковала бомбами, дроном и из артиллерии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.
Детали
В течение суток полицейские зафиксировали 2783 вражеских обстрела по линии фронта и жилому сектору.
Под огнем находились 13 населенных пунктов: города Курахово, Лиман, Селидово, Торецк, Часов Яр, села Бересток, Богоявленка, Волченко, Иванополье, Ильиновка, Мариновка, Ставки, Стенки.
Повреждены 47 гражданских объектов - 37 жилых домов, амбулатория, учебное заведение, нежилые помещения, автотранспорт, коммуникации.
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