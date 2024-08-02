Армия рф 1 августа обстреляла 13 населенных пунктов Донецкой области, в результате чего травмировалась пять гражданских. россияне атаковала бомбами, дроном и из артиллерии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

В течение суток полицейские зафиксировали 2783 вражеских обстрела по линии фронта и жилому сектору.

Под огнем находились 13 населенных пунктов: города Курахово, Лиман, Селидово, Торецк, Часов Яр, села Бересток, Богоявленка, Волченко, Иванополье, Ильиновка, Мариновка, Ставки, Стенки.

Повреждены 47 гражданских объектов - 37 жилых домов, амбулатория, учебное заведение, нежилые помещения, автотранспорт, коммуникации.

Иванополье оккупанты накрыли из артиллерии - ранили трех жителей, повредили три частных дома.

На Селидово россия сбросила авиабомбу - есть раненый, повреждены 6 частных домов.



По Богоявленке враг ударил КАБом и дроном - один человек получил ранения, пострадали 6 частных домов и амбулатория.



В результате атак бомбами «УМПБ Д-30СН» повреждены 8 частных домов в Берестке и 4 - в Ставках, а также три многоквартирных дома в Ильиновке.



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