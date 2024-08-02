Российские войска обстреляли объект энергетики, вызвав отключение электричества в части Херсона. Энергетики возобновили поставки, но горожан призывают экономно использовать электроэнергию, сообщил в пятницу глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.

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"Этой ночью весь Херсон почувствовал перебои с электроснабжением. Во время ночных обстрелов российские оккупационные войска попали в объект энергетической инфраструктуры. Электричество исчезло в отдельных местах на несколько минут. Часть Центрального и Днепровского районов города была обесточена до 5.00. Из-за угрозы повторных атак специалисты не могли ночью приступить к ликвидации аварии. Утром энергетики задействовали резервные линии. Сейчас электроснабжение в городе полностью восстановлено, но аварийные работы продолжаются", - отметил Мрочко в Telegram.

И призвал потреблять электроэнергию экономно, электроприборами пользоваться только при крайней необходимости, чтобы поддержать энергетическую систему города в рабочем состоянии до полного восстановления поврежденного оборудования.

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