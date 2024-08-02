В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли 21 населенный пункт, попали в жилые кварталы, инфраструктуру и автомобили. В результате атак ранены 3 человека. Об этом сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

"Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения", - написал Прокудин в Telegram.

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Милово, Тягинка, Львово, Михайловка, Берислав, Веселое, Бургунка, Белозерка, Садовое, Шляховое, Качкаровка, Гавриловка, Велетенское, Зеленовка, Антоновка, Приднепровское, Кизомыс, Никольское, Николаевка, Казацкое и город Херсон.

российские военные, по его данным, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 19 частных домов. Также повреждены газопровод, хозяйственная постройка, станция техобслуживания, гараж и частные автомобили.

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