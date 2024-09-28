В Донецкой области захватчики убили одного мирного жителя и ранили 14
Киев • УНН
В результате вражеских обстрелов в Донецкой области погиб один житель в Новом, 14 человек ранены. Данные не включают информацию о жертвах в Мариуполе и Волновахе.
Страна-террорист в Донецкой области убила одного мирного жителя и ранила 14. Об этом сообщает председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.
Детали
27 сентября в Донецкой области в результате вражеских обстрелов погиб один житель в Новом, а в течение суток 14 человек получили ранения.
Внимание!
Эти данные не включают информацию о жертвах в Мариуполе и Волновахе.
Оккупанты утром обстреливают Донецкую область ракетами и артиллерией: семеро раненых27 сентября 2024, 14:31 • 40166 просмотров