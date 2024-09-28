В Донецкой области захватчики убили одного мирного жителя и ранили 14

Страна-террорист в Донецкой области убила одного мирного жителя и ранила 14. Об этом сообщает председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

27 сентября в Донецкой области в результате вражеских обстрелов погиб один житель в Новом, а в течение суток 14 человек получили ранения.

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Эти данные не включают информацию о жертвах в Мариуполе и Волновахе.

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