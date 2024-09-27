Оккупанты утром обстреливают Донецкую область ракетами и артиллерией: семеро раненых

Сегодня, 27 сентября в Донецкой области российские войска обстреляли Мирноград, Константиновку и микрорайон Высоко-Ивановка. В результате вражеских атак ранены 7 мирных жителей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на прокуратуру региона.

Детали

Под прицел оккупантов попал микрорайон Высоко-Ивановка Славянской ОТГ. Предварительно, враг обстрелял его с использованием "УМПБ Д-30 СН". Минно-взрывные травмы, перелом и сотрясение головного мозга получила супружеская пара.

Кроме того, ссс рф, вероятно, из артиллерии атаковали Мирноград, в результате чего получил проникающие ранения тела 51-летний горожанин.

Также войска рф несколько раз обстреливали Константиновку. Телесные повреждения получили 4 жителей - женщины в возрасте 37 и 61 год и двое 36 и 67-летние мужчины.

Пострадавшие находились вблизи торговых объектов и в своих домах. В городе повреждены частные и многоквартирный дом, торговые объекты, кафе и магазин.

Армия рф обстреляла Донетчину 27 раз за сутки: четверо погибших и 11 раненых