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Окупанти зранку обстрілюють Донеччину ракетами та артилерією: семеро поранених

Київ • УНН

 • 41699 перегляди

Російські війська обстріляли кілька населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак поранено 7 мирних жителів, пошкоджено житлові будинки та комерційні об'єкти.

Сьогодні, 27 вересня на Донеччині російські війська обстріляли Мирноград, Костянтинівку та мікрорайон Високо-Іванівка. Внаслідок ворожих атак поранено 7 мирних жителів. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону. 

Деталі

Під приціл окупантів потрапив мікрорайон Високо-Іванівка Слов’янської ОТГ. Попередньо, ворог обстріляв його з використанням "УМПБ Д-30 СН". Мінно-вибухових травм, перелому і струсу головного мозку зазнала подружня пара.

Крім того, зс рф, ймовірно, з артилерії атакували Мирноград, внаслідок чого отримав проникаючі поранення тіла 51-річний містянин.

Також війська рф декілька разів обстрілювали Костянтинівку. Тілесні ушкодження зазнали 4 жителів – жінки віком 37 і 61 рік й двоє 36 та 67-річні чоловіки.

Постраждалі перебували поблизу торговельних об’єктів і в своїх домівках. У місті пошкоджено приватні та багатоквартирний будинок, торговельні об’єкти, кафе й магазин.

Армія рф обстріляла Донеччину 27 разів за добу: четверо загиблих і 11 поранених27.09.24, 10:24 • 18939 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна

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