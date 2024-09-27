Армія рф обстріляла Донеччину 27 разів за добу: четверо загиблих і 11 поранених
Київ • УНН
За 26 вересня російські війська 27 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок атак загинуло 4 мирних жителі, 11 отримали поранення, пошкоджено десятки будинків та об'єктів інфраструктури.
26 вересня російські війська 27 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок ворожих ударів загинуло четверо місцевих жителів, ще 11 зазнали поранень. Про це у пятницю повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
За 26 вересня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 2 у Торецьку, і 1 у Часовому Яру і Сіверську. Ще 11 людей в області за добу дістали поранення
За його словами, оперативна ситуація по області станом на ранок 27 вересня виглядає таким чином:
- Покровський район. У Курахівці поранено людину, пошкоджено 10 будинків, обстріляні Курахове, Трудове, Дачне, Дальнє і Сонцівка. У Мирнограді поранено людину, пошкоджено 7 будинків. У Покровську поранено 2 людини, пошкоджено адмінбудівлю.
- Краматорський район. У Новому Лиманської ТГ зруйновано 3 будинки, у Кривій Луці пошкоджено 2, в Озерному — 1. У Райгородку Миколаївської ТГ пошкоджено 83 будинки, у тому числі 8 зруйновано. У Тарасівці Іллінівської ТГ пошкоджено 10 об'єктів. У Костянтинівці пошкоджено 5 приватних будинків і 2 інфраструктурні об'єкти, у Віролюбівці — будинок і лінію електропередач.
- Бахмутський район. У Сіверську загинула людина, пошкоджено 2 будинки. У Торецьку 2 людини загинули і 2 поранені, пошкоджено будинок. У Часовому Яру 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджені 11 будинків, багатоповерхівка і нежитлове приміщення.
За добу росіяни 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Евакуйовано 1548 людей, у тому числі 51 дитину.
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