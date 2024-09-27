Армия рф обстреляла Донетчину 27 раз за сутки: четверо погибших и 11 раненых

26 сентября российские войска 27 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате вражеских ударов погибли четверо местных жителей, еще 11 получили ранения. Об этом в пятницу сообщил глава ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

За 26 сентября россияне убили 4 жителей Донецкой области: 2 в Торецке, и 1 в Часовом Яру и Северске. Еще 11 человек в области за сутки получили ранения