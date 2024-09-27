Армия рф обстреляла Донетчину 27 раз за сутки: четверо погибших и 11 раненых
Киев • УНН
За 26 сентября российские войска 27 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате атак погибли 4 мирных жителя, 11 получили ранения, повреждены десятки домов и объектов инфраструктуры.
26 сентября российские войска 27 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате вражеских ударов погибли четверо местных жителей, еще 11 получили ранения. Об этом в пятницу сообщил глава ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.
За 26 сентября россияне убили 4 жителей Донецкой области: 2 в Торецке, и 1 в Часовом Яру и Северске. Еще 11 человек в области за сутки получили ранения
По его словам, оперативная ситуация по области по состоянию на утро 27 сентября выглядит следующим образом:
- Покровский район. В Кураховке ранен человек, повреждены 10 домов, обстреляны Курахово, Трудовое, Дачное, Дальнее и Солнцевка. В Мирнограде ранен человек, повреждены 7 домов. В Покровске ранены 2 человека, повреждено админздание.
- Краматорский район. В Новом Лиманской ТГ разрушены 3 дома, в Кривой Луке повреждены 2, в Озерном - 1. В Райгородке Николаевской ТГ повреждены 83 дома, в том числе 8 разрушены. В Тарасовке Ильиновской ТГ повреждено 10 объектов. В Константиновке повреждены 5 частных домов и 2 инфраструктурных объекта, в Веролюбовке - дом и линия электропередач.
- Бахмутский район. В Северске погиб человек, повреждены 2 дома. В Торецке 2 человека погибли и 2 ранены, поврежден дом. В Часовом Яру 1 человек погиб и 3 ранены, повреждены 11 домов, многоэтажка и нежилое помещение.
За сутки россияне 27 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Эвакуированы 1548 человек, в том числе 51 ребенок.
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