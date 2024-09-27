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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Количество пострадавших в результате утренней атаки рф в Одесской области возросло до 16 человек

Количество пострадавших в результате утренней атаки рф в Одесской области возросло до 16 человек

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 07:09  •  3485 просмотра

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Враг атаковал Измаильский район Одесской области. Погибло 3 человека, ранены 16 человек, включая 3-летнего ребенка, повреждены здания и автомобили.

Сегодня утром враг атаковал Измаильский район Одесской области. Погибло 3 человека, 16 - пострадало, в том числе ребенок трех лет. Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» рассказал заместитель председателя Одесской облгосадминистрации Александр Харлов, передает УНН.

К сожалению, три человека погибли, это две пожилые женщины и один пожилой мужчина. 16 человек получили ранения, среди них - трое несовершеннолетних. Самому младшему ребенку три года. Всем пострадавшим оказана необходимая медпомощь

- сообщил он.

Харлов добавил, что повреждены частные и многоквартирные дома, надворные постройки, здания, автомобили.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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