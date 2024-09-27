Кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки рф на Одещині зросла до 16 осіб

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Ворог атакував Ізмаїльський район Одеської області. Загинуло 3 людини, поранено 16 осіб, включаючи 3-річну дитину, пошкоджено будівлі та автівки.

Сьогодні вранці ворог атакував Ізмаїльський район Одеської області. Загинуло 3 людини, 16 - постраждало, у тому числі дитина трьох років. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів заступник голови Одеської облдержадміністрації Олександр Харлов, передає УНН.

На жаль, троє людей загинули, це дві літні жінки та один літній чоловік. 16 осіб отримали поранення, серед них - троє неповнолітніх. Наймолодшій дитині три роки. Усім потерпілим надана необхідна меддопомога

- повідомив він.

Харлов додав, що пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, надвірні споруди, будівлі, автівки.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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