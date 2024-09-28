На Донеччині загарбники вбили одного мирного жителя та поранила 14
Київ • УНН
Внаслідок ворожих обстрілів на Донеччині загинув один мешканець у Новому, 14 осіб поранено. Дані не включають інформацію про жертви в Маріуполі та Волновасі.
Країна-терорист на Донеччині вбила одного мирного жителя та поранила 14. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
Деталі
27 вересня на Донеччині внаслідок ворожих обстрілів загинув один мешканець у Новому, а протягом доби 14 осіб отримали поранення.
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Ці дані не включають інформацію про жертви в Маріуполі та Волновасі.
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