"Укрпочта" выпустила марку с изображением разрушенной станции Волновахи

ukenru
Франция проведет вторую встречу по Украине: среди приглашенных Канада
18 февраля, 17:15 • 109693 просмотра

Франция проведет вторую встречу по Украине: среди приглашенных Канада

Келлог планирует завтра быть в Украине - источники
18 февраля, 15:01 • 110919 просмотра

Келлог планирует завтра быть в Украине - источники

Зеленский заявил, что идти на ультиматумы рф не собирается
18 февраля, 13:55 • 113110 просмотра

Зеленский заявил, что идти на ультиматумы рф не собирается

Когда в Украину придет потепление: прогноз от синоптика: прогноз от синоптика
18 февраля, 10:35 • 127442 просмотра

Когда в Украину придет потепление: прогноз от синоптика: прогноз от синоптика

Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля
18 февраля, 04:00 • 167863 просмотра

Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля

В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала
17 февраля, 16:37 • 153512 просмотра

В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала

Эксклюзив
Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это
17 февраля, 15:23 • 149290 просмотра

Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это

Эксклюзив
Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине
17 февраля, 13:43 • 143931 просмотра

Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине

Эксклюзив
Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА
17 февраля, 10:05 • 135124 просмотра

Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА

Эксклюзив
Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля
17 февраля, 07:05 • 135567 просмотра

Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Два года ждали, и наконец дождались: АРМА выставило российский ТЦ "Флагман" на Prozorro

Два года ждали, и наконец дождались: АРМА выставило российский ТЦ "Флагман" на Prozorro

18 февраля, 16:06 • 114851 просмотра
В ОП прокомментировали вероятные договоренности США и РФ о трехэтапном мирном плане

В ОП прокомментировали вероятные договоренности США и РФ о трехэтапном мирном плане

18 февраля, 17:00 • 30062 просмотра
Трамп подпишет новые указы во время своего первого совместного телеинтервью с Маском в прайм-тайм

Трамп подпишет новые указы во время своего первого совместного телеинтервью с Маском в прайм-тайм

18 февраля, 17:27 • 36215 просмотра
Проверки решений МСЭК: инвалидность отменена почти 300 должностным лицам

Проверки решений МСЭК: инвалидность отменена почти 300 должностным лицам

18 февраля, 18:30 • 40124 просмотра
Уникальный вариант белка может быть ключом к происхождению человеческой речи

Уникальный вариант белка может быть ключом к происхождению человеческой речи

18 февраля, 19:06 • 59816 просмотра
публикации
Два года ждали, и наконец дождались: АРМА выставило российский ТЦ "Флагман" на Prozorro

Два года ждали, и наконец дождались: АРМА выставило российский ТЦ "Флагман" на Prozorro

18 февраля, 16:06 • 114851 просмотра
Бесконтрольная ликвидация банков: что предлагает Гетманцев в законопроекте о Фонде гарантирования вкладов

Бесконтрольная ликвидация банков: что предлагает Гетманцев в законопроекте о Фонде гарантирования вкладов

18 февраля, 08:14 • 170696 просмотра
Гетманцев, прикрываясь МВФ, пытается нарушить Конституцию Украины и получить полное влияние на Фонд гарантирования вкладов

Гетманцев, прикрываясь МВФ, пытается нарушить Конституцию Украины и получить полное влияние на Фонд гарантирования вкладов

17 февраля, 08:40 • 195397 просмотра
Сегодня День военного журналиста Украины и всемирный день китов: что отмечают 16 февраля

Сегодня День военного журналиста Украины и всемирный день китов: что отмечают 16 февраля

16 февраля, 05:00 • 231536 просмотра
День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

15 февраля, 05:34 • 266408 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Уникальный вариант белка может быть ключом к происхождению человеческой речи

Уникальный вариант белка может быть ключом к происхождению человеческой речи

18 февраля, 19:06 • 59826 просмотра
Фильм «Бриджит Джонс: Влюбленная в парня» установил рекорд романтических комедий в Великобритании

Фильм «Бриджит Джонс: Влюбленная в парня» установил рекорд романтических комедий в Великобритании

18 февраля, 13:55 • 112275 просмотра
Триумфатор BAFTA, режиссер Брейди Корбет не заработал на фильме "Бруталист" ни одного доллара

Триумфатор BAFTA, режиссер Брейди Корбет не заработал на фильме "Бруталист" ни одного доллара

18 февраля, 13:36 • 113984 просмотра
Джонни Депп может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря» - СМИ

Джонни Депп может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря» - СМИ

18 февраля, 07:53 • 151685 просмотра
Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля

Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля

18 февраля, 04:00 • 167864 просмотра
Актуальное
"Укрпочта" выпустила марку с изображением разрушенной станции Волновахи

"Укрпочта" выпустила марку с изображением разрушенной станции Волновахи

Киев  •  УНН

 • 687 просмотра

Read in English

"Укрпочта" представила новую марку из серии "Города героев", посвященную Волновахе и ее железнодорожной станции. Марка чтит память погибшей начальницы вокзала Елены Брусенко, которая до последнего помогала местным жителям.

"Укрпочта" представила новую почтовую марку из серии "Города героев", посвященную Волновахе. Об этом сообщает Укрзализныця, передает УНН.

Детали

На ней изображена железнодорожная станция, которая была жизненно важной для города и его жителей. Волноваха, как стратегический транспортный узел, стала одним из первых населенных пунктов, подвергшихся сокрушительным ударам российской армии в 2022 году.

Image

Особое место в истории города занимают железнодорожники, которые ценой собственной жизни пытались сохранить станцию, помочь местным жителям и пассажирам. Одной из таких героических фигур была начальница вокзала Елена Брусенко. Несмотря на активные боевые действия, она не покинула свое место работы, оставшись рядом с людьми, которые потеряли свои дома и искали убежища на вокзале.

4 марта 2022 года Елена вместе с другими жителями города отправилась на поиски еды. Во время одного из обстрелов она погибла вместе с группой гражданских. Идентифицировать ее тело удалось только в конце марта из-за постоянных боевых действий.

Укрпочта выпустила лимитированные почтовые марки в честь бригады "Азов"23.05.24, 18:09 • 15010 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
ukrainskie-zheleznie-dorogiУкраинские железные дороги
ukrposhtaУкрпочта
volnovakhaВолноваха

Обратиться по вопросам размещения рекламы