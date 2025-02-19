"Укрпочта" выпустила марку с изображением разрушенной станции Волновахи

"Укрпочта" представила новую почтовую марку из серии "Города героев", посвященную Волновахе. Об этом сообщает Укрзализныця, передает УНН.

Детали

На ней изображена железнодорожная станция, которая была жизненно важной для города и его жителей. Волноваха, как стратегический транспортный узел, стала одним из первых населенных пунктов, подвергшихся сокрушительным ударам российской армии в 2022 году.

Особое место в истории города занимают железнодорожники, которые ценой собственной жизни пытались сохранить станцию, помочь местным жителям и пассажирам. Одной из таких героических фигур была начальница вокзала Елена Брусенко. Несмотря на активные боевые действия, она не покинула свое место работы, оставшись рядом с людьми, которые потеряли свои дома и искали убежища на вокзале.

4 марта 2022 года Елена вместе с другими жителями города отправилась на поиски еды. Во время одного из обстрелов она погибла вместе с группой гражданских. Идентифицировать ее тело удалось только в конце марта из-за постоянных боевых действий.

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