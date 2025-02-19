"Укрпочта" выпустила марку с изображением разрушенной станции Волновахи
Киев • УНН
"Укрпочта" представила новую марку из серии "Города героев", посвященную Волновахе и ее железнодорожной станции. Марка чтит память погибшей начальницы вокзала Елены Брусенко, которая до последнего помогала местным жителям.
"Укрпочта" представила новую почтовую марку из серии "Города героев", посвященную Волновахе. Об этом сообщает Укрзализныця, передает УНН.
Детали
На ней изображена железнодорожная станция, которая была жизненно важной для города и его жителей. Волноваха, как стратегический транспортный узел, стала одним из первых населенных пунктов, подвергшихся сокрушительным ударам российской армии в 2022 году.
Особое место в истории города занимают железнодорожники, которые ценой собственной жизни пытались сохранить станцию, помочь местным жителям и пассажирам. Одной из таких героических фигур была начальница вокзала Елена Брусенко. Несмотря на активные боевые действия, она не покинула свое место работы, оставшись рядом с людьми, которые потеряли свои дома и искали убежища на вокзале.
4 марта 2022 года Елена вместе с другими жителями города отправилась на поиски еды. Во время одного из обстрелов она погибла вместе с группой гражданских. Идентифицировать ее тело удалось только в конце марта из-за постоянных боевых действий.
Укрпочта выпустила лимитированные почтовые марки в честь бригады "Азов"23.05.24, 18:09 • 15010 просмотров