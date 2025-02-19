"Укрпошта" випустила марку із зображенням зруйнованої станції Волновахи

"Укрпошта" представила нову поштову марку із серії "Міста героїв", присвячену Волновасі. Про це повідомляє Укрзалізниця, передає УНН.

Деталі

На ній зображена залізнична станція, яка була життєво важливою для міста та його мешканців. Волноваха, як стратегічний транспортний вузол, стала одним із перших населених пунктів, що зазнали нищівних ударів російської армії у 2022 році.

Особливе місце в історії міста посідають залізничники, які ціною власного життя намагалися зберегти станцію, допомогти місцевим жителям і пасажирам. Однією з таких героїчних постатей була начальниця вокзалу Олена Брусенко. Попри активні бойові дії, вона не покинула своє місце роботи, залишившись поруч із людьми, які втратили свої домівки та шукали прихистку на вокзалі.

4 березня 2022 року Олена разом з іншими мешканцями міста вирушила на пошуки їжі. Під час одного з обстрілів вона загинула разом із групою цивільних. Ідентифікувати її тіло вдалося лише наприкінці березня через постійні бойові дії.

Укрпошта випустила лімітовані поштові марки на честь бригади "Азoв"