Укрпошта випустила лімітовані поштові марки на честь бригади "Азoв"
Київ • УНН
Укрпошта презентувала поштові марки та конверти "Азов. 10 років. Вільні обирають боротьбу", випущені в рамках проекту "Власна марка". Випуск присвячений 10-й річниці бригади "Азов" та має особливе значення.
Укрпошта випустила спеціальний набір марок, присвячений десятиріччю заснування бригади"Азов". Тираж поштового набору становить 900 примірників, що символічно відображає кількість бійців "Азову", які в 2022 році 86 днів захищали Маріуполь від російської агресії і зараз перебувають у полоні. Про це повідомили на сайті Укрпошти, пише УНН.
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Сьогодні, 23 травня, Укрпошта представила лімітовану серію поштових марок та конвертів під назвою "Азов. 10 років. Вільні обирають боротьбу", яка була випущена у рамках проекту "Власна марка".
Цей випуск присвячений до десятої річниці заснування бригади "Азов" і містить 900 примірників."Кількість - 900 - символічна. Все ще понад 900 азовців, котрі у 2022 році 86 днів обороняли оточений Маріуполь від російських окупантів, перебувають у ворожому полоні,
Випуск марок і конвертів супроводжувала церемонія спецпогашення, в якій взяли участь: легендарний "азовець" підполковник Святослав Паламар "Калина", а також молодший лейтенант Петро Садовʼяк "Гросер" та майор Віталій Мурдза "Мурзік".
Я впевнений в тому, що ця марка буде нагадувати нам всім українцям про героїчну боротьбу, про героїчний вчинок наших військовослужбовців, про те, що роблять Сили оборони для нашої держави. Я хочу, щоб ця марка була символом оборони наших хлопців та наших дівчат. Щоб вона нагадувала про те, з якими важкими випробуваннями нам довелося стикатися протягом цих 10 років. Ми стояли, стоїмо та будемо стояти на захисті Української держави, територіальної цілісності та суверенітету України,
Поштовий набір "Азов. 10 років. Вільні обирають боротьбу" включає нумерований аркуш із 9 марок та художній конверт формату DL з маркою і спеціальним відбитком штемпеля. Вартість комплекту становить 600 гривень, а тираж обмежено 900 примірниками. Дизайн аркуша, конверта та штемпеля було створено 12-ю бригадою спеціального призначення "Азов" НГУ.
Нагадаємо
Раніше Укрпошта випустила марки з вишиванками Криму та Харківської області для підтримки цих регіонів.