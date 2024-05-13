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Укрпошта випустить марки з вишиванками Криму та Харкова

Укрпошта випустить марки з вишиванками Криму та Харкова

Київ • УНН

 • 17357 перегляди

Укрпошта випустить марки з вишиванками Криму та Харківської області для підтримки цих регіонів.

До Дня вишиванки Укрпошта випустить серію марок, що відзначають культурні символи різних українських регіонів. Офіційний запуск відбудеться у Києві 16 травня, а наступного дня у Харкові буде представлено марку з харківськими вишиванками. Про це повідомив  генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, пише УНН.

Коли ми планували випуск марки до Дня вишиванки, ми, звісно, не знали, якою буде ситуація. Але, мені здається, обрали саме ті регіони, які потребують нашої підтримки зараз

- каже Ігор Смілянський.

Марки, присвячені Дню вишиванки, планується випустити 16 травня. Офіційний запуск відбудеться у Києві. Наступного дня Смілянський представить марку з харківським орнаментом, підтримуючи місцеву команду у Харкові.

Кожен український регіон має свій візерунок із закодованою історією. Збіг чи ні, у візерунках на харківській марці закодоване світло, сонце та пробудження життя. Марка з кримськотатарськими орнаментами - незаперечний доказ автентичності півострову, "код народу", який житиме завжди

- додав Смілянський.

Нагадаємо

росіяни поширювали фейкові марки з палаючим "Крокус Сіті Холом" нібито від "Укрпошти". 

"Укрпошта" випустила нову марку "русскій воєнний флот - до дна!"08.05.24, 12:19 • 15241 перегляд

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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