Укрпочта выпустит марки с вышиванками Крыма и Харькова

Ко Дню вышиванки Укрпочта выпустит серию марок, отмечающих культурные символы разных украинских регионов. Официальный запуск состоится в Киеве 16 мая, а на следующий день в Харькове будет представлена марка с харьковскими вышиванками. Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский, пишет УНН.

Когда мы планировали выпуск марки ко Дню вышиванки, мы, конечно, не знали, какой будет ситуация. Но, мне кажется, выбрали именно те регионы, которые нуждаются в нашей поддержке сейчас - говорит Игорь Смелянский.

Марки, посвященные Дню вышиванки, планируется выпустить 16 мая. Официальный запуск состоится в Киеве. На следующий день Смелянский представит марку с харьковским орнаментом, поддерживая местную команду в Харькове.

Каждый украинский регион имеет свой узор с закодированной историей. Совпадение или нет, в узорах на харьковской марке закодирован свет, солнце и пробуждение жизни. Марка с крымскотатарскими орнаментами - неоспоримое доказательство подлинности полуострова, "код народа", который будет жить всегда - добавил Смелянский.

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