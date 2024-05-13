Укрпочта выпустит марки с вышиванками Крыма и Харькова

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
  •  17004 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
  •  24359 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  146582 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  203125 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  212794 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  204865 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159401 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  151778 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  131189 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  133314 просмотра

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Укрпочта выпустит марки с вышиванками Крыма и Харькова

Укрпочта выпустит марки с вышиванками Крыма и Харьковской области для поддержки этих регионов.

Общество •   •  1078 просмотра
Укрпочта выпустит марки с вышиванками Крыма и Харькова

Глинотерапию все чаще используют для реабилитации военных. Как работает этот метод восстановления

В рамках программы "МХП Поруч" бойцы, ветераны и семьи погибших защитников проходят реабилитацию с помощью глинотерапии, которая помогает им высвободить эмоции, снять стресс и улучшить настроение.

Общество •   •  1249 просмотра
Глинотерапию все чаще используют для реабилитации военных. Как работает этот метод восстановления

Нефтебаза на белгородщине и электроподстанция в липецкой области: источник сообщил о результатах успешной охоты дронов СБУ на территории рф

Нефтебаза на белгородщине и электроподстанция в липецкой области: источник сообщил о результатах успешной охоты дронов СБУ на территории рф.

Война •   •  1410 просмотра
Нефтебаза на белгородщине и электроподстанция в липецкой области: источник сообщил о результатах успешной охоты дронов СБУ на территории рф

Киевская таможня предотвратила ввоз в Украину 19 тонн ткани, которую изготовили в россии

Киевская таможня предотвратила ввоз 19 тонн ткани стоимостью 3 миллиона гривен, произведенной в рф компанией, известной как производитель тканей для Министерства обороны россии.

Экономика •   •  2311 просмотра
Киевская таможня предотвратила ввоз в Украину 19 тонн ткани, которую изготовили в россии

"Все было, возможно, не так плотно" - глава Волчанской МВА о фортификации на Харьковщине

В Волчанской городской военной администрации уверяют, что "фортификационные сооружения вокруг города на границе с Россией были, но из-за постоянных обстрелов возводить их было непросто".

Война •   •  2606 просмотра
"Все было, возможно, не так плотно" - глава Волчанской МВА о фортификации на Харьковщине

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эта неделя принесет серьезные перемены и возможности для всех знаков зодиака благодаря параду из 5 планет. Возможны для всех опасности травм и аварий, могут быть природные катаклизмы, стоит категорически избегать конфликтов в отношениях.

Общество •   •  17004 просмотра
Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Появилось видео атаки беспилотника в липецкой области, где горит подстанция

На видео, вероятно, зафиксирована атака беспилотника на электроподстанцию в липецкой области россии, которая вызвала пожар.

Война •   •  5181 просмотра
Появилось видео атаки беспилотника в липецкой области, где горит подстанция

Запрет московского патриархата: в Раде допускают принятие законопроекта в мае или в июне

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики завершил работу над законопроектом, предусматривающим запрет религиозных организаций, связанных со страной-агрессором и, вероятно, парламент сможет его принять уже в мае или июне.

Общество •   •  5002 просмотра
Запрет московского патриархата: в Раде допускают принятие законопроекта в мае или в июне

Apple может столкнуться с первой забастовкой сотрудников розничной торговли

Работники Apple Store в Таусоне, штат Мэриленд, проголосовали за разрешение на первую забастовку работников розничной торговли из-за непредсказуемого графика работы и заработной платы, которая не соответствует местному прожиточному минимуму.

Новости Мира •   •  4743 просмотра
Apple может столкнуться с первой забастовкой сотрудников розничной торговли

Удар рф по Сумщине забрал жизнь мужчины, его брат и сын ранены: прокуратура показала последствия

российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру в Краснопольской громаде Сумской области, в результате чего один человек погиб и двое получили ранения.

Война •   •  6241 просмотра
Удар рф по Сумщине забрал жизнь мужчины, его брат и сын ранены: прокуратура показала последствия