Укрпочта выпустила лимитированные почтовые марки в честь бригады "Азов"

Укрпочта выпустила специальный набор марок, посвященный десятилетию основания бригады "Азов". Тираж почтового набора составляет 900 экземпляров, что символически отражает количество бойцов "Азова", которые в 2022 году 86 дней защищали Мариуполь от российской агрессии и сейчас находятся в плену. Об этом сообщили на сайте Укрпочты, пишет УНН.

Детали

Сегодня, 23 мая, Укрпочта представила лимитированную серию почтовых марок и конвертов под названием "Азов. 10 лет. Свободные выбирают борьбу", которая была выпущена в рамках проекта „Собственная марка".

Этот выпуск посвящен десятой годовщине основания бригады "Азов" и содержит 900 экземпляров. "Количество - 900 - символическое. Все еще более 900 азовцев, которые в 2022 году 86 дней обороняли окруженный Мариуполь от российских оккупантов, находятся во вражеском плену, - говорится в сообщении.



Выпуск марок и конвертов сопровождала церемония спецпогашения, в которой приняли участие: легендарный "азовец" подполковник Святослав Паламар "Калина", а также младший лейтенант Петр Садовяк "Гросер" и майор Виталий Мурдза "Мурзик".

Я уверен в том, что эта марка будет напоминать нам всем украинцам о героической борьбе, о героическом поступке наших военнослужащих, о том, что делают Силы обороны для нашего государства. Я хочу, чтобы эта марка была символом обороны наших ребят и наших девушек. Чтобы она напоминала о том, с какими тяжелыми испытаниями нам пришлось сталкиваться в течение этих 10 лет. Мы стояли, стоим и будем стоять на защите Украинского государства, территориальной целостности и суверенитета Украины, - сказал подполковник 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ Святослав Паламар "Калина".

Почтовый набор "Азов. 10 лет. Свободные выбирают борьбу" включает нумерованный лист с 9 марок и художественный конверт формата DL с маркой и специальным оттиском штемпеля. Стоимость комплекта составляет 600 гривен, а тираж ограничен 900 экземплярами. Дизайн листа, конверта и штемпеля был создан 12-й бригадой специального назначения "Азов" НГУ.

Напомним

Ранее Укрпочта выпустила марки с вышиванками Крыма и Харьковской области для поддержки этих регионов.