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Партизани виявили у санкт-петербурзі підприємство, що покращує дрони для рф

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Рух АТЕШ знайшов у санкт-петербурзі АТ "Сітронікс КТ", яке розробляє та обслуговує БПЛА з дальністю понад 200 км та готує операторів для міноборони рф.

Партизани виявили у санкт-петербурзі підприємство, що покращує дрони для рф

Партизани з руху АТЕШ знайшли в російському санкт-петербурзі підприємство, яке допомагає покращити дрони агресора. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку руху "АТЕШ".

Деталі

Агенти з числа співробітників АТ "Сітронікс КТ" передали інформацію про розгортання повноцінної інфраструктури для розробки БПЛА та підготовки операторів безпілотників на підприємстві.

Зараз тут активно освоюють виробництво та обслуговування БПЛА різних класів, здатних діяти на дальності понад 200 км. навіть в умовах радіоелектронних перешкод. Підприємство тісно співпрацює з міноборони рф.

Отримані дані були передані Силам оборони України, щоб максимально ефективно нейтралізувати ворожі безпілотники та саботувати їхню систему розвідки.

Нагадаємо

Агенти "Атеш" пошкодили релейну шафу на новій залізниці Волноваха-Маріуполь. Це призвело до порушення системи управління рухом поїздів та ускладнить постачання окупантів.

Євген Устименко

Євген Устименко

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