$41.930.22
49.430.26
ukenru
18:17 • 1368 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
16:30 • 10373 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
13:36 • 13368 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 19965 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 34779 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 23251 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 18831 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07 • 18644 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
26 грудня, 09:23 • 20456 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 42626 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 34779 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 42626 перегляди
У Генштабі підтвердили ураження низки логістичних об'єктів та "спецназ" ворога

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Підрозділи Сил оборони України 26 грудня уразили зосередження живої сили 14 бригади спецпризначення рф у Бердянському та склад 228 мотострілецького полку в Старобешевому. Також знищено склад ПММ ворога у Волновасі.

У Генштабі підтвердили ураження низки логістичних об'єктів та "спецназ" ворога

Підрозділи Сил оборони України уразили цілі противника на тимчасово окупованій території Донецької області - зосередження живої сили "спецпризначенців", а також склад матеріально-технічних засобів, передає УНН із посиланням на повідомлення Генштабу.

Підрозділи Сил оборони України в ніч на 26 грудня 2025 року уразили цілі противника на тимчасово окупованій території Донецької області - зосередження живої сили зі складу 14 бригади спеціального призначення в н.п. Бердянське та склад матеріально-технічних засобів 228 мотострілецького полку в районі Старобешевого. Втрати загарбників уточнюються 

- повідомили у Генштабі.

Сили оборони України уразили завод синтетичного каучуку та інші об'єкти окупантів - Генштаб24.12.25, 13:59 • 6588 переглядiв

Окрім того, за даними Генштабу, за результатами попередніх уражень, підтверджено знищення складу ПММ окремої бригади матеріально-технічного забезпечення ворога, що знаходився у районі тимчасово окупованого міста Волноваха на Донеччині.

СБУ "привітала" росіян з Різдвом: уражено нафтові резервуари в порту темрюк і газопереробний завод в оренбурзі25.12.25, 11:37 • 101071 перегляд

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Війна в Україні
Донецька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Волноваха