У Генштабі підтвердили ураження низки логістичних об'єктів та "спецназ" ворога
Київ • УНН
Підрозділи Сил оборони України 26 грудня уразили зосередження живої сили 14 бригади спецпризначення рф у Бердянському та склад 228 мотострілецького полку в Старобешевому. Також знищено склад ПММ ворога у Волновасі.
Підрозділи Сил оборони України в ніч на 26 грудня 2025 року уразили цілі противника на тимчасово окупованій території Донецької області - зосередження живої сили зі складу 14 бригади спеціального призначення в н.п. Бердянське та склад матеріально-технічних засобів 228 мотострілецького полку в районі Старобешевого. Втрати загарбників уточнюються
Окрім того, за даними Генштабу, за результатами попередніх уражень, підтверджено знищення складу ПММ окремої бригади матеріально-технічного забезпечення ворога, що знаходився у районі тимчасово окупованого міста Волноваха на Донеччині.
