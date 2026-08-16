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В Венгрии произошло ДТП с польским автобусом — погибли 12 человек, 10 получили ранения

Киев • УНН

 • 574 просмотра

Ночью на автомагистрали М3 польский автобус съехал в кювет и перевернулся, погибли 12 человек, ещё 10 получили ранения. Водитель задержан, вероятной причиной аварии является то, что он заснул за рулём.

В Венгрии произошло ДТП с польским автобусом — погибли 12 человек, 10 получили ранения

В Венгрии потерпел аварию польский автобус, в результате чего 12 человек погибли, по меньшей мере 10 получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра.

Детали

Ночью 12 человек погибли и по меньшей мере десять получили тяжёлые травмы, когда польский автобус съехал в кювет на автомагистрали М3. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Благодарен всем, кто принимал участие в спасательных работах

- говорится в сообщении.

По данным венгерской полиции, 16 августа около 1 часа автобус с польскими регистрационными номерами двигался по автомагистрали М3 на 139-м километре — в направлении города Ньиредьхаза. После съезда в сторону города Мезёкерестеш автобус съехал с прямого участка дороги в кювет и перевернулся. Вероятной причиной стало то, что водитель уснул за рулём.

Впоследствии водителя автобуса задержали, а полиция перекрыла участок автомагистрали, ведущий к Ньиредьхазе.

Напомним

В селе Суховоля во Львовской области 68-летний водитель Mercedes-Benz Sprinter, по результатам освидетельствования находившийся в состоянии опьянения, совершил наезд на 38-летнего военнослужащего, который погиб на месте.

Также УНН сообщал, что правоохранители направили в суд обвинительный акт по делу о смертельном ДТП, которое произошло в конце апреля недалеко от съезда с Дарницкого моста.

Евгений Устименко

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