В Венгрии произошло ДТП с польским автобусом — погибли 12 человек, 10 получили ранения
Киев • УНН
Ночью на автомагистрали М3 польский автобус съехал в кювет и перевернулся, погибли 12 человек, ещё 10 получили ранения. Водитель задержан, вероятной причиной аварии является то, что он заснул за рулём.
В Венгрии потерпел аварию польский автобус, в результате чего 12 человек погибли, по меньшей мере 10 получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра.
Детали
Ночью 12 человек погибли и по меньшей мере десять получили тяжёлые травмы, когда польский автобус съехал в кювет на автомагистрали М3. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Благодарен всем, кто принимал участие в спасательных работах
По данным венгерской полиции, 16 августа около 1 часа автобус с польскими регистрационными номерами двигался по автомагистрали М3 на 139-м километре — в направлении города Ньиредьхаза. После съезда в сторону города Мезёкерестеш автобус съехал с прямого участка дороги в кювет и перевернулся. Вероятной причиной стало то, что водитель уснул за рулём.
Впоследствии водителя автобуса задержали, а полиция перекрыла участок автомагистрали, ведущий к Ньиредьхазе.
Напомним
В селе Суховоля во Львовской области 68-летний водитель Mercedes-Benz Sprinter, по результатам освидетельствования находившийся в состоянии опьянения, совершил наезд на 38-летнего военнослужащего, который погиб на месте.
Также УНН сообщал, что правоохранители направили в суд обвинительный акт по делу о смертельном ДТП, которое произошло в конце апреля недалеко от съезда с Дарницкого моста.