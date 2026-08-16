В Угорщині сталась ДТП з польським автобусом - загинули 12 людей, 10 поранено

В Угорщині зазнав аварії польський автобус, внаслідок чого 12 людей загинули, щонайменше 10 отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра.

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Вночі 12 людей загинули та щонайменше десять отримали важкі травми, коли польський автобус з’їхав у кювет на автомагістралі М3. Висловлюю щирі співчуття родинам загиблих. Вдячний усім, хто брав участь у рятувальних роботах - йдеться в дописі.

За даними угорської поліції, 16 серпня близько 1-ї години автобус польської реєстрації рухався по автомагістралі М3 на 139-му кілометрі - у напрямку міста Ніредьгаза. Після з’їзду у бік міста Мезокерестеш автобус з’їхав з прямої ділянки дороги в кювет і перекинувся. Ймовірною причиною є те, що водій заснув за кермом.

Згодом водія автобуса затримали, а поліція перекрила ділянку автомагістралі, що веде до Ніредьгази.

Нагадаємо

У селі Суховоля на Львівщині 68-річний водій Mercedes-Benz Sprinter, за результатами огляду в стані сп'яніння, наїхав на 38-річного військовослужбовця, який загинув на місці.

Також УНН повідомляв, що правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт у справі щодо смертельної ДТП, яка сталася наприкінці квітня недалеко від з’їзду з Дарницького мосту.