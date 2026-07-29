"Добрые дроны" навестили Рязань: поражены НПЗ и склад Wildberries
Киев • УНН
29 июня БпЛА FP-1 атаковали рязанский НПЗ и логистический хаб Wildberries. Над объектами поднимается дым, местные власти подтвердили атаку на промышленный объект.
Утром 29 июня украинские БПЛА FP-1 поразили рязанский нефтеперерабатывающий завод и логистический хаб Wildberries, пишет УНН.
Очевидцы опубликовали кадры, на которых видно, что над обоими атакованными объектами поднимается дым.
Сортировочный комплекс Wildberries, построенный в 2023 году, расположен на территории индустриального парка "Рязанский". Ранее маркетплейс объявлял о временном ограничении работы этого сортировочного центра.
Также был атакован рязанский НПЗ. Атаку на "промышленный объект" — без уточнения, какой именно — подтвердили и местные власти.
Рязанский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ. Завод, принадлежащий "Роснефти", способен перерабатывать более 17 млн тонн нефти в год, производя бензин, дизельное и авиационное топливо. Он входит в число ключевых поставщиков топлива для центральных регионов России.
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Примечательно, что главный конструктор и сооснователь Fire Point Денис Штилерман опубликовал фото, на которых зафиксирован не только момент запуска дронов, но и пуск ракеты.