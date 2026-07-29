"Добрые дроны" навестили Рязань: поражены НПЗ и склад Wildberries

Утром 29 июня украинские БПЛА FP-1 поразили рязанский нефтеперерабатывающий завод и логистический хаб Wildberries, пишет УНН.

Очевидцы опубликовали кадры, на которых видно, что над обоими атакованными объектами поднимается дым.

Сортировочный комплекс Wildberries, построенный в 2023 году, расположен на территории индустриального парка "Рязанский". Ранее маркетплейс объявлял о временном ограничении работы этого сортировочного центра.

Также был атакован рязанский НПЗ. Атаку на "промышленный объект" — без уточнения, какой именно — подтвердили и местные власти.

Рязанский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ. Завод, принадлежащий "Роснефти", способен перерабатывать более 17 млн тонн нефти в год, производя бензин, дизельное и авиационное топливо. Он входит в число ключевых поставщиков топлива для центральных регионов России.

ССО подтвердили повторное поражение Тюменского НПЗ на расстоянии более 2000 км

Примечательно, что главный конструктор и сооснователь Fire Point Денис Штилерман опубликовал фото, на которых зафиксирован не только момент запуска дронов, но и пуск ракеты.