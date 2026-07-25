ССО подтвердили повторное поражение Тюменского НПЗ на расстоянии более 2000 км
Киев • УНН
Силы специальных операций вместе с повстанцами «Черная Искра» повторно поразили Тюменский НПЗ. Дроны преодолели более 2000 км, на заводе бушует пожар.
Силы специальных операций подтвердили повторное поражение Тюменского НПЗ на расстоянии более 2000 км, пишет УНН.
Подразделения Deep Strike Сил специальных операций во взаимодействии с повстанческим движением на территории россии "Черная Искра" поразили Тюменский нефтеперерабатывающий завод в Тюменской области рф
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Дроны ССО, как указано, преодолели более 2000 километров до цели.
"Ключевые установки предприятия были огорожены антидроновыми сетками, но это их не спасло. На территории завода бушует пожар", - отметили в ССО.
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"Это повторное поражение Тюменского НПЗ украинскими Силами специальных операций. Ранее предприятие было успешно атаковано месяц назад – 20 июня", - напомнили в ССО.
Тюменский – один из крупных НПЗ россии с мощностью переработки до 9 млн тонн нефти в год. Благодаря большой глубине переработки он специализируется на производстве высококачественного бензина и дизельного топлива.
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Дополнение
20 июня в Тюменской области российской федерации подразделения Сил обороны Украины уже наносили поражение Тюменскому нефтеперерабатывающему заводу ("Антипинский"). Президент Украины Владимир Зеленский тогда подтвердил успешное применение модернизированных украинских дальнобойных дронов Fire Point по Тюменскому НПЗ на расстоянии более 2 тыс. км от границы.