Побеждает тот, кто быстрее адаптируется: как новейшие разработки украинских производителей вооружения меняют ход войны

Современная украинская оборонная промышленность сформировалась под давлением полномасштабной войны, которую уже успели назвать первой войной дронов. Украинцы поняли, что умение адаптироваться и быстро внедрять инновации, масштабировать технологии, находить максимально эффективные и относительно дешевые решения дает преимущество. Гибкость и понимание вызовов отражаются в большинстве изделий отечественного ОПК после 2022 года. О наиболее знаковых из них, появившихся за последнее время, — читайте в материале УНН.

Недавно появилась информация, что первая украинская баллистика прошла испытания. Вероятно, речь идет об оперативно-тактическом ракетном комплексе "Сапсан", разработки КБ "Южное". Из открытых источников известно, что это одноступенчатая твердотопливная ракета длиной около 7 метров и стартовой массой 3–3,5 тонны, с моноблочной боевой частью, массой 480–500 кг, способной уничтожать как точечные, так и площадные цели. Но из последних сообщений о ракете можно предположить, что она была доработана.

Еще одну ракетную программу запустила частная оборонная компания Fire Point. Речь идет о двух баллистических ракетах FP-7 и FP-9. Первая имеет заявленную дальность полета до 200 км, а вторая – 855 км. Но серийное производство еще не началось.

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Пока Украина ожидает, что наши военные смогут активно применять против врага баллистические ракеты, они уже активно применяют различные типы боевых дронов: FPV, ударные беспилотники разных типов и классов, включая "мидл-" и "дипстрайки", морские дроны и наземные роботизированные комплексы. Одним из прорывов последних месяцев стало применение модернизированных дронов FP-1, способных преодолевать не менее 3 000 км до цели.

20 июня подразделения Deep Strike Сил специальных операций ВСУ поразили тюменский нефтеперерабатывающий завод – дроны успешно преодолели около 2500 километров до цели. Но еще более впечатляющим стало поражение омского НПЗ – до цели ударным дронам пришлось лететь более 2500 км. В россии до сих пор не верят, что БпЛА были запущены с территории Украины.

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Изменение характера ведения боевых действий, расширение килзон и потребность поражать разнообразные цели способствовали появлению беспилотных систем, которые становятся носителями других типов вооружения. Примером такой боевой платформы является морской безэкипажный катер MOBIDIK от компании "Аварид". Он имеет дальность хода до 1400 км и автономность до 120 часов. MOBIDIK может служить платформой для FPV-дронов, дронов-перехватчиков, нести ударные беспилотники.

Подобную модернизацию получил и ударный БпЛА FP-2 – такие дроны оснащают двумя направляющими по четыре неуправляемые ракеты С-5 в каждой. Это позволяет поражать легковоспламеняющиеся и слабобронированные цели еще на этапе полета к основному объекту.

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В то же время, одним из ключевых трендов остаются дроны-перехватчики. Только за февраль 2026 года дронами-перехватчиками уничтожено более 10 тысяч российских беспилотников. По разным оценкам, перехватчики нейтрализуют от 30 до 40% "шахедов", а в целом эффективность таких дронов может достигать 90%. Одним из самых известных перехватчиков стал P1-SUN, который военные окрестили как "Писюн". Компания-производитель SkyFall заявляет, что этот дрон на 90% собран из украинских компонентов и стоимость одного перехватчика не превышает одной тысячи долларов. Когда "Писюном" весной этого года на фоне обострения ситуации с Ираном заинтересовались другие страны, появилась информация, что перехватчик успешно уничтожил не менее тысячи целей.

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Но россия наносит удары по Украине не только "шахедами", но и ракетами различных типов и управляемыми авиабомбами. Украина учится противостоять и этим угрозам, не полагаясь исключительно на "классические" средства противодействия, такие как, например, зенитно-ракетные комплексы. Так, недавно стало известно, что отечественная система радиоэлектронной борьбы "Лима", которая создавалась в 2022 году в первую очередь для противодействия беспилотникам, продемонстрировала эффективность и против российских аэробаллистических ракет. По данным разработчика, компании Cascade Systems, только за первые три месяца 2026 года комплекс успешно отклонил или обезвредил 26 ракет Х-47М2 "Кинжал". Всего с начала применения этой системы ей удалось нейтрализовать 58 ракет такого типа.

"Лима" работает как система РЭБ стратегического уровня. Её главный принцип действия заключается в мощном радиоэлектронном воздействии на спутниковую навигацию целей, в частности на системы GNSS. Из-за такого противодействия вражеские ракеты теряют точность наведения и критически отклоняются от заданного курса. Срабатывает такая технология и с управляемыми авиабомбами.

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В целом последние разработки украинского ОПК всё чаще обладают потенциалом противодействия вражеским средствам РЭБ и устойчивостью к глушению, часто это достигается интеграцией в изделие искусственного интеллекта.

Украинские производители вооружения за последние годы спроектировали и начали производить довольно широкий спектр средств как для защиты, так и для уничтожения врага. Всё это стало возможным благодаря вынужденному глубокому переосмыслению подходов к обороне, а соответственно и к производству вооружения. Большинство вышеперечисленных средств объединяют общие черты: короткий путь от идеи до производства, относительная дешевизна и максимальная эффективность за свою стоимость, возможность быстро масштабировать производство.

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