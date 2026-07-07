"А мы достали": Зеленский рассказал, как Украина разрушила миф о российском глубоком тылу и поразила все крупные НПЗ

Владимир Зеленский

Россия столкнулась с новой реальностью – украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу, который она считала защищённым. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на 36-м саммите НАТО в Анкаре, передаёт УНН.

"И долгое время Россия считала, что обладает территориальным преимуществом, которым больше никто не владел, — глубоким тылом, где она могла безопасно держать военное производство, военную технику и всё остальное. Её война зависит от убеждения, что никто не может до неё добраться. А мы добрались. Только вчера украинские дроны прорвали оборону России и поразили российский нефтеперерабатывающий завод в Сибири. И это не исключение. Это новая реальность. И в России не осталось ни одного крупного нефтеперерабатывающего завода, который не был бы поражён Украиной", - заявил Зеленский.

Напомним

Украинские БпЛА 6 июля поразили нефтеперерабатывающий завод в Омске, преодолев рекордное расстояние – по прямой оно составляет примерно 2 500 км. На территории предприятия было зафиксировано попадание с последующим пожаром.

Главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман рассказал, что во время атаки на Омский НПЗ была применена новая модификация украинского дальнобойного беспилотника FP-1. Этот НПЗ стал самым удалённым объектом в глубине рф, который был поражён дронами, запущенными с Украины.

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СЕО Fire Point Ирина Терех назвала удар по Омскому НПЗ историческим. По её словам, до этого дня он оставался одним из всего двух предприятий из десятки крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, которые ни разу не были повреждены украинскими дронами. Вторым таким предприятием остаётся Ангарская нефтехимическая компания в Иркутской области.

"На него возлагались надежды по балансированию топливного кризиса после успешной кампании Сил обороны Украины. Для осознания масштаба – его мощность почти вдвое превышает Московский НПЗ", – отметила Терех.

Она также обратила внимание, что Омский НПЗ является единственным в России предприятием, производящим катализаторы крекинга – ключевой компонент, от которого зависит вторичная переработка нефти на других российских нефтеперерабатывающих заводах.

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По данным Генерального штаба ВСУ, это последний из 11-ти крупнейших производителей бензина в рф, который поразили украинские воины. Он является самым мощным нефтеперерабатывающим предприятием в рф (свыше 21 млн тонн в год) и специализируется на выпуске широкого спектра топлива, масел и нефтехимической продукции. Завод имеет один из самых высоких показателей глубины переработки нефти в рф (около 99%). НПЗ выпускает высокооктановые автомобильные бензины (АИ-92, АИ-95, G-Drive 100), дизельное топливо класса "Евро-5", авиационный керосин (марок ТС-1 и РТ). Является также производителем бензола, параксилола и ортоксилола, специализированной продукции и масел, сырья для технического углерода, моторных и индустриальных масел.

Генштаб подчёркивает – Омский НПЗ был задействован в обеспечении потребностей российской оккупационной армии.

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