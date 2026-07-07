$44.560.0150.870.15
ukenru
12:02 • 1664 просмотра
"А мы достали": Зеленский рассказал, как Украина разрушила миф о российском глубоком тылу и поразила все крупные НПЗ
Эксклюзив
11:19 • 9426 просмотра
Нагрузки, о которых мало говорят: как меняется тело женщины во время беременности
10:45 • 23383 просмотра
Покушение на бизнесмена Ермолаева в Монако: найдено тело подозреваемой, есть двое задержанных, среди них сотрудник ГУРVideo
08:52 • 20944 просмотра
Зеленский прибыл в Анкару на саммит НАТОVideo
07:52 • 47051 просмотра
Кто будет летать после войны? Уголовные дела против авиакомпаний ставят под угрозу восстановление гражданской авиации
7 июля, 06:01 • 49281 просмотра
Путин слабеет, Украина должна дожать – как "дальнобойные санкции" меняют ход войныVideo
7 июля, 05:30 • 50210 просмотра
Суд снова не смог перейти к исследованию доказательств по делу о медицинской халатности врачей Odrex
7 июля, 05:07 • 44225 просмотра
Без новых обещаний: станет ли саммит НАТО тестом на прочность Альянса и чего ожидать Украине
7 июля, 03:52 • 25376 просмотра
Число погибших в Киеве после российской атаки возросло до 19
Эксклюзив
6 июля, 15:29 • 39731 просмотра
Patriot на грани - есть ли у Киева ответ на рекордные баллистические атаки россии
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+24°
4.8м/с
46%
745мм
Популярные новости
РФ меняет тактику применения "Шахедов" и переходит на реактивные дроны - Defense Express7 июля, 02:55 • 31527 просмотра
Что празднуют 7 июля в Украине и мире7 июля, 03:33 • 26096 просмотра
Как правильно хранить лекарства летомPhoto7 июля, 06:16 • 45569 просмотра
В Дамаске прогремели взрывы во время визита Макрона, 18 пострадавшихVideo09:20 • 25743 просмотра
Зендея призналась, что сбилась с реплики в первый день съемок "Одиссеи" Нолана10:09 • 21135 просмотра
публикации
Произошла ментальная революция: как новый способ ведения войны меняет подходы к разработке и закупкам вооружения12:00 • 5700 просмотра
Кто будет летать после войны? Уголовные дела против авиакомпаний ставят под угрозу восстановление гражданской авиации07:52 • 47051 просмотра
Как правильно хранить лекарства летомPhoto7 июля, 06:16 • 46201 просмотра
Путин слабеет, Украина должна дожать – как "дальнобойные санкции" меняют ход войныVideo7 июля, 06:01 • 49281 просмотра
Суд снова не смог перейти к исследованию доказательств по делу о медицинской халатности врачей Odrex 7 июля, 05:30 • 50211 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Актуальные места
Украина
Румыния
Молдова
Автономная Республика Крым
Крым
Реклама
УНН Lite
Зендея призналась, что сбилась с реплики в первый день съемок "Одиссеи" Нолана10:09 • 21769 просмотра
Dior создал свадебные образы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, опередив ChanelPhoto6 июля, 22:59 • 40463 просмотра
Между Букингемским дворцом и командой принца Гарри возник спор по поводу его остановки во дворце6 июля, 14:04 • 40705 просмотра
Принцесса Уэльская поделилась семейными фото после изнурительного горного испытанияPhoto6 июля, 00:01 • 83229 просмотра
У Трампа попытались потролить Тейлор Свифт на фоне её свадьбы - СМИPhoto4 июля, 11:11 • 92196 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

"А мы достали": Зеленский рассказал, как Украина разрушила миф о российском глубоком тылу и поразила все крупные НПЗ

Киев • УНН

 • 1672 просмотра

Президент Зеленский на саммите НАТО заявил, что украинские удары вглубь территории России стали новой реальностью

"А мы достали": Зеленский рассказал, как Украина разрушила миф о российском глубоком тылу и поразила все крупные НПЗ
Владимир Зеленский

Россия столкнулась с новой реальностью – украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу, который она считала защищённым. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на 36-м саммите НАТО в Анкаре, передаёт УНН

"И долгое время Россия считала, что обладает территориальным преимуществом, которым больше никто не владел, — глубоким тылом, где она могла безопасно держать военное производство, военную технику и всё остальное. Её война зависит от убеждения, что никто не может до неё добраться. А мы добрались. Только вчера украинские дроны прорвали оборону России и поразили российский нефтеперерабатывающий завод в Сибири. И это не исключение. Это новая реальность. И в России не осталось ни одного крупного нефтеперерабатывающего завода, который не был бы поражён Украиной", - заявил Зеленский. 

Напомним

Украинские БпЛА 6 июля поразили нефтеперерабатывающий завод в Омске, преодолев рекордное расстояние – по прямой оно составляет примерно 2 500 км. На территории предприятия было зафиксировано попадание с последующим пожаром. 

Главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман рассказал, что во время атаки на Омский НПЗ была применена новая модификация украинского дальнобойного беспилотника FP-1.  Этот НПЗ стал самым удалённым объектом в глубине рф, который был поражён дронами, запущенными с Украины.

"Сибирь тоже достижима для украинской меткости" - Президент о поражении дронами FP-1 НПЗ в Омске06.07.26, 21:03 • 3638 просмотров

СЕО Fire Point Ирина Терех назвала удар по Омскому НПЗ историческим. По её словам, до этого дня он оставался одним из всего двух предприятий из десятки крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, которые ни разу не были повреждены украинскими дронами. Вторым таким предприятием остаётся Ангарская нефтехимическая компания в Иркутской области.

"На него возлагались надежды по балансированию топливного кризиса после успешной кампании Сил обороны Украины. Для осознания масштаба – его мощность почти вдвое превышает Московский НПЗ", – отметила Терех.

Она также обратила внимание, что Омский НПЗ является единственным в России предприятием, производящим катализаторы крекинга – ключевой компонент, от которого зависит вторичная переработка нефти на других российских нефтеперерабатывающих заводах.

"Омский НПЗ встречает новый FP-1": Генштаб подтвердил поражение крупнейшего нефтеперерабатывающего завода России за 2500 км от границы Украины06.07.26, 16:14 • 36153 просмотра

По данным Генерального штаба ВСУ, это последний из 11-ти крупнейших производителей бензина в рф, который поразили украинские воины. Он является самым мощным нефтеперерабатывающим предприятием в рф (свыше 21 млн тонн в год) и специализируется на выпуске широкого спектра топлива, масел и нефтехимической продукции. Завод имеет один из самых высоких показателей глубины переработки нефти в рф (около 99%). НПЗ выпускает высокооктановые автомобильные бензины (АИ-92, АИ-95, G-Drive 100), дизельное топливо класса "Евро-5", авиационный керосин (марок ТС-1 и РТ). Является также производителем бензола, параксилола и ортоксилола, специализированной продукции и масел, сырья для технического углерода, моторных и индустриальных масел.

Генштаб подчёркивает – Омский НПЗ был задействован в обеспечении потребностей российской оккупационной армии.

Украинские дроны с начала года поразили НПЗ в россии почти 200 раз - FT05.07.26, 18:58 • 4312 просмотров

Юлия Мельник

Война в УкраинеПолитика
Ирина Терех
Fire Point
Денис Штилерман
Война в Украине
НАТО
Анкара
Владимир Зеленский
Украина