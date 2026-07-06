"Омский НПЗ встречает новый FP-1": Генштаб подтвердил поражение крупнейшего нефтеперерабатывающего завода России за 2500 км от границы Украины
Киев • УНН
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Омского нефтеперерабатывающего завода – крупнейшего НПЗ России, расположенного почти за 2500 км от украинской границы. По предварительным данным, под удар попала установка первичной переработки нефти, на территории предприятия пожар.
Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил успешное поражение Омского нефтеперерабатывающего завода. Предприятие, которое является крупнейшим НПЗ России, расположено почти в 2500 км от государственной границы Украины. Генеральный директор компании Fire Point Ирина Терех подчеркнула, что этот удар имеет историческое значение, ведь до этого Омский НПЗ оставался одним из двух предприятий, которые ни разу не были повреждены украинскими дронами, пишет УНН.
"Это последний из 11-ти крупнейших производителей бензина в РФ, который поразили украинские воины. Он является самым мощным нефтеперерабатывающим предприятием в РФ (более 21 млн тонн в год) и специализируется на выпуске широкого спектра топлива, масел и нефтехимической продукции. Завод имеет один из самых высоких показателей глубины переработки нефти в РФ (около 99%). НПЗ выпускает высокооктановые автомобильные бензины (АИ-92, АИ-95, G-Drive 100), дизельное топливо класса "Евро-5", авиационный керосин (марок ТС-1 и РТ). Также является производителем бензола, параксилола и ортоксилола, специализированной продукции и масел, сырья для технического углерода, моторных и индустриальных масел", – сообщает Генштаб.
Генштаб подчеркивает – Омский НПЗ задействован в обеспечении потребностей российской оккупационной армии. На территории предприятия зафиксировано попадание с последующим пожаром.
Генеральный директор Fire Point Ирина Терех назвала удар по Омскому НПЗ историческим. По ее словам, до этого дня он оставался одним из всего двух предприятий из десятки крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, которые ни разу не были повреждены украинскими дронами. Вторым таким предприятием остается Ангарская нефтехимическая компания в Иркутской области.
"На него возлагались надежды по балансированию топливного кризиса после успешной кампании Сил обороны Украины. Для осознания масштаба – его мощность почти вдвое превышает Московский НПЗ", – отметила Терех.
Она также обратила внимание, что Омский НПЗ является единственным в России предприятием, которое производит катализаторы крекинга – ключевой компонент, от которого зависит вторичная переработка нефти на других российских нефтеперерабатывающих заводах.
Напомним
Совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман рассказал, что во время атаки на Омский НПЗ была применена новая модификация украинского дальнобойного беспилотника FP-1. На своей странице в X он лаконично написал: "Омский НПЗ встречает новый FP1!".