"Сибирь тоже достижима для украинской меткости" - Президент о поражении дронами FP-1 НПЗ в Омске

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что план дальнобойных санкций Украины выполняется точно и эффективно. Сегодняшнее поражение дронами FP-1 омского НПЗ стало ощутимой потерей для российской экономики. Об этом Глава государства заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Мы продолжаем совершенно справедливо отвечать на удары России – выполняем план дальнобойных санкций точно и эффективно, это все в мире отмечают. Сегодня наши украинские дальнобойные санкции достигли НПЗ в Омске – почти 2,5 тысячи километров от Украины, – обновленные дроны Fire Point’y. Теперь Сибирь тоже достижима для украинской точности. Ощутимая потеря для российской нефтяной экономики и важный результат Вооруженных Сил Украины - заявил Президент.

Президент также напомнил, что есть также попадания в НПЗ в Ярославле и в другие нефтяные объекты на российской территории и на оккупированной россиянами территории.

Санкции средней дальности тоже работают. Россияне будут еще больше чувствовать, что эту войну надо завершать. Мир нужен, и Путин должен принять, что мир – это благо, а не катастрофа, как он думает - подчеркнул Президент.

Напомним

Сегодня, 6 июля, украинские БпЛА поразили нефтеперерабатывающий завод в Омске. На территории предприятия зафиксировано попадание с последующим пожаром.

Совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман рассказал, что во время атаки на Омский НПЗ была применена новая модификация украинского дальнобойного беспилотника FP-1. На своей странице в Х он лаконично написал: "Омский НПЗ встречает новый FP1!".

Этот НПЗ стал самым удаленным объектом в глубине рф, который был поражен дронами, запущенными с Украины.

СЕО Fire Point Ирина Терех назвала удар по Омскому НПЗ историческим. По ее словам, до этого дня он оставался одним из лишь двух предприятий из десятки крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, которые ни разу не были повреждены украинскими дронами. Вторым таким предприятием остается Ангарская нефтехимическая компания в Иркутской области.

"На него возлагались надежды по балансированию топливного кризиса после успешной кампании Сил обороны Украины. Для осознания масштаба – его мощность почти вдвое превышает Московский НПЗ", – отметила Терех.

Она также обратила внимание, что Омский НПЗ является единственным в России предприятием, которое производит катализаторы крекинга – ключевой компонент, от которого зависит вторичная переработка нефти на других российских нефтеперерабатывающих заводах.

По данным Генерального штаба ВСУ, это последний из 11-ти крупнейших производителей бензина в рф, который поразили украинские воины. Он является самым мощным нефтеперерабатывающим предприятием в рф (свыше 21 млн тонн в год) и специализируется на выпуске широкого спектра топлива, масел и нефтехимической продукции. Завод имеет один из самых высоких показателей глубины переработки нефти в рф (около 99%). НПЗ выпускает высокооктановые автомобильные бензины (АИ-92, АИ-95, G-Drive 100), дизельное топливо класса "Евро-5", авиационный керосин (марок ТС-1 и РТ). Является также производителем бензола, параксилола и ортоксилола, специализированной продукции и масел, сырья для технического углерода, моторных и индустриальных масел.

Генштаб подчеркивает – Омский НПЗ был задействован в обеспечении потребностей российской оккупационной армии.