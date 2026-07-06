"Сибирь тоже достижима для украинской меткости" - Президент о поражении дронами FP-1 НПЗ в Омске

$44.570.2351.020.06
ukenru
Эксклюзив
15:29 • 10087 просмотра
Patriot на грани - есть ли у Киева ответ на рекордные баллистические атаки россии
Эксклюзив
14:05 • 21214 просмотра
Удары по украинским АЗС - россия хочет создать логистический коллапс в прифронтовых областях
6 июля, 13:15 • 21592 просмотра
В Украине направили дополнительные 8,3 млн гривен на сектор безопасности и обороны
6 июля, 13:14 • 22065 просмотра
"Омский НПЗ встречает новый FP-1": Генштаб подтвердил поражение крупнейшего нефтеперерабатывающего завода России за 2500 км от границы УкраиныVideo
6 июля, 09:47 • 24530 просмотра
Детонация в Вишневом после атаки РФ уже не наблюдается - ГСЧС
6 июля, 09:34 • 29549 просмотра
Украина инициирует экстренное заседание Совбеза ООН в связи с массированными атаками рф
6 июля, 07:49 • 34780 просмотра
Массированный удар рф по Киеву и области: 14 погибших, более 500 эвакуированных в ВишневомPhotoVideo
6 июля, 07:26 • 38925 просмотра
Зеленский: российскую баллистику не удалось сбить из-за недостаточных поставок ракет-перехватчиков
6 июля, 05:59 • 37359 просмотра
37 из 68 российских ракет и 326 из 351 дрона обезврежены за ночь, есть попадания баллистики
6 июля, 05:15 • 33785 просмотра
В Киеве российская атака унесла жизни уже 10 человекPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
1м/с
55%
743мм
Популярные новости
В рф фиксируют дроновую атаку на Омский НПЗ за тысячи километров от границыVideo6 июля, 11:27 • 7952 просмотра
"Мадьяр" показал кадры поражения двух танкеров с топливом и нефтебазы в КрымуVideo6 июля, 11:34 • 22081 просмотра
17-летним юношам необходимо встать на воинский учет до 31 июля13:50 • 5962 просмотра
Между Букингемским дворцом и командой принца Гарри возник спор по поводу его остановки во дворце14:04 • 14586 просмотра
Зачем нужны пищевые дрожжи и как правильно добавлять их в рацион14:38 • 18519 просмотра
публикации
Зачем нужны пищевые дрожжи и как правильно добавлять их в рацион14:38 • 18577 просмотра
Разрешение на экспорт украинского вооружения открывает возможности для кооперации с европейскими производителями - CEO Fire Point5 июля, 12:44 • 110891 просмотра
Когда сажать, чем подкармливать и как обрезать крыжовник: полная инструкция для дачниковPhoto4 июля, 15:18 • 105679 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных 4-5 июляPhoto3 июля, 16:05 • 111464 просмотра
Криминальное давление на авиакомпании: Украина может остаться без стратегической отрасли
Эксклюзив
3 июля, 12:42 • 126592 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Украина
Германия
Польша
Брянская область
Курская область
Реклама
УНН Lite
Между Букингемским дворцом и командой принца Гарри возник спор по поводу его остановки во дворце14:04 • 14633 просмотра
Принцесса Уэльская поделилась семейными фото после изнурительного горного испытанияPhoto6 июля, 00:01 • 62176 просмотра
У Трампа попытались потролить Тейлор Свифт на фоне её свадьбы - СМИPhoto4 июля, 11:11 • 71845 просмотра
Эмпайр-Стейт-Билдинг подсветили в честь свадьбы Тейлор Свифт и Трэвиса КелсиVideo4 июля, 07:24 • 64271 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси поженились в Мэдисон-сквер-гарденVideo4 июля, 05:34 • 61569 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro

"Сибирь тоже достижима для украинской меткости" - Президент о поражении дронами FP-1 НПЗ в Омске

Киев • УНН

 • 1666 просмотра

Президент Зеленский заявил о попадании украинских дронов по Омскому НПЗ, что является частью плана дальнобойных санкций. Завод является самым мощным в рф и специализируется на производстве топлива для оккупационной армии.

"Сибирь тоже достижима для украинской меткости" - Президент о поражении дронами FP-1 НПЗ в Омске

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что план дальнобойных санкций Украины выполняется точно и эффективно. Сегодняшнее поражение дронами FP-1 омского НПЗ стало ощутимой потерей для российской экономики. Об этом Глава государства заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Мы продолжаем совершенно справедливо отвечать на удары России – выполняем план дальнобойных санкций точно и эффективно, это все в мире отмечают. Сегодня наши украинские дальнобойные санкции достигли НПЗ в Омске – почти 2,5 тысячи километров от Украины, – обновленные дроны Fire Point’y. Теперь Сибирь тоже достижима для украинской точности. Ощутимая потеря для российской нефтяной экономики и важный результат Вооруженных Сил Украины 

- заявил Президент.

Президент также напомнил, что есть также попадания в НПЗ в Ярославле и в другие нефтяные объекты на российской территории и на оккупированной россиянами территории.

Санкции средней дальности тоже работают. Россияне будут еще больше чувствовать, что эту войну надо завершать. Мир нужен, и Путин должен принять, что мир – это благо, а не катастрофа, как он думает 

- подчеркнул Президент.

Напомним 

Сегодня, 6 июля, украинские БпЛА поразили нефтеперерабатывающий завод в Омске. На территории предприятия зафиксировано попадание с последующим пожаром. 

Совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман рассказал, что во время атаки на Омский НПЗ была применена новая модификация украинского дальнобойного беспилотника FP-1. На своей странице в Х он лаконично написал: "Омский НПЗ встречает новый FP1!". 

Этот НПЗ стал самым удаленным объектом в глубине рф, который был поражен дронами, запущенными с Украины.

СЕО Fire Point Ирина Терех назвала удар по Омскому НПЗ историческим. По ее словам, до этого дня он оставался одним из лишь двух предприятий из десятки крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, которые ни разу не были повреждены украинскими дронами. Вторым таким предприятием остается Ангарская нефтехимическая компания в Иркутской области.

"На него возлагались надежды по балансированию топливного кризиса после успешной кампании Сил обороны Украины. Для осознания масштаба – его мощность почти вдвое превышает Московский НПЗ", – отметила Терех.

Она также обратила внимание, что Омский НПЗ является единственным в России предприятием, которое производит катализаторы крекинга – ключевой компонент, от которого зависит вторичная переработка нефти на других российских нефтеперерабатывающих заводах.

По данным Генерального штаба ВСУ, это последний из 11-ти крупнейших производителей бензина в рф, который поразили украинские воины. Он является самым мощным нефтеперерабатывающим предприятием в рф (свыше 21 млн тонн в год) и специализируется на выпуске широкого спектра топлива, масел и нефтехимической продукции. Завод имеет один из самых высоких показателей глубины переработки нефти в рф (около 99%). НПЗ выпускает высокооктановые автомобильные бензины (АИ-92, АИ-95, G-Drive 100), дизельное топливо класса "Евро-5", авиационный керосин (марок ТС-1 и РТ). Является также производителем бензола, параксилола и ортоксилола, специализированной продукции и масел, сырья для технического углерода, моторных и индустриальных масел.

Генштаб подчеркивает – Омский НПЗ был задействован в обеспечении потребностей российской оккупационной армии.

Евгений Царенко

Война в УкраинеТехнологии