Украинские дроны с начала года поразили НПЗ в россии почти 200 раз - FT

С начала 2026 года украинские дроны поразили российские нефтеперерабатывающие заводы как минимум 194 раза, вызвав кризис с топливом.

Об этом сообщает Financial Times после проведения собственного анализа и ссылаясь на данные польской аналитической группы Rochan Consulting, пишет УНН.

По подсчетам аналитиков, количество успешных украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам в мае достигло исторического месячного рекорда — 16. В целом с начала 2026 года российские нефтеперерабатывающие заводы были поражены как минимум 194 раза, что в 11 раз больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Как отмечается, вместе с тем Москва утверждает, что ее военные перехватывают подавляющее большинство украинских ударных беспилотников, подчеркивается в публикации. Официальные данные, опубликованные Минобороны РФ, показывают, что как минимум 63 933 украинских беспилотника были перехвачены над Россией и временно оккупированными украинскими территориями за первые шесть месяцев 2026 года.

Половина всех заявленных перехватов произошла за последние два месяца, когда Россия сообщила об уничтожении 14 195 беспилотников в мае и 17 832 в июне. Для сравнения, ежемесячные показатели за январь и февраль не превышали 6 000, информирует издание.

Подчеркивается, что данные об украинских ударах и перехватах дронов свидетельствуют о значительном росте частоты и количества беспилотников, которые успешно поражают стратегические энергетические объекты РФ.

Аналитики объясняют растущий успех украинской кампании дронов ее способностью значительно увеличить производство, а также улучшенным управлением.

Поддержка американской разведки также сыграла свою роль, помогая Киеву выбирать наилучшие маршруты для своих беспилотников и обходить средства противовоздушной обороны РФ.

"Украина совершила технологический прорыв, который позволил ей производить больше дальнобойных беспилотников и увеличить их общее массовое производство", — сказал Стефан Майстер, руководитель программы Евразии в Германском совете по международным отношениям.

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