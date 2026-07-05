Вэнс заявил, что возможности россиян в наступательных операциях приближаются к нулю

Россияне сегодня находятся в ситуации, когда благодаря своим наступательным операциям они не могут почти ничего достичь на поле боя, а успехи Украины помогают создать условия, необходимые для завершения войны. Об этом в интервью The Sunday Times заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, пишет УНН.

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По словам Вэнса, когда он изучал войну между Россией и Украиной, ему казалось очевидным, что с учетом распространения дронов и технологий наблюдения Украине целесообразнее было закрепиться на позициях и истощать Россию, а не начинать дорогостоящие наступательные операции с целью отвоевания оккупированных территорий.

"Если вспомнить лето 2023 года, то тогда главным предметом споров был вопрос, должна ли Украина попытаться провести масштабное контрнаступление. Практически весь западный мир, включая президента Байдена, давил на украинцев, чтобы те начали масштабное контрнаступление, что, как выяснилось впоследствии, стало стратегической и тактической катастрофой", – сказал Вэнс.

Администрация Трампа, добавил он, склоняется к тому, что украинцы, параллельно с переговорами, должны максимально сосредоточиться на обороне.

"Этот подход принес гораздо больше плодов, поскольку находиться в обороне легче, чем в наступлении. Это позволило украинцам немного лучше использовать свое тактическое преимущество. Честно говоря, россияне сейчас находятся в ситуации, когда то, чего они могут достичь благодаря длительным наступательным операциям, ничтожно мало – и приближается к нулю. Это вполне может создать пространство, необходимое нам для того, чтобы довести это дело до конца", – сказал Вэнс.

Он добавил, что россияне дорого платят за каждый квадратный километр, который они захватывают. По его словам, это связано с тем, что США и НАТО поощряли Украину больше сосредоточиться на обороне, что оказалось эффективным.

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