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Есть реальная перспектива завершить эту войну, и решимость США имеет ключевое значение — Зеленский после разговора с Трампом

Киев • УНН

 • 778 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом США Дональдом Трампом ситуацию на фронте и дипломатические усилия. Зеленский отметил, что решимость США имеет ключевое значение для завершения войны.

Есть реальная перспектива завершить эту войну, и решимость США имеет ключевое значение — Зеленский после разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что "есть реальная перспектива завершить эту войну и решимость США имеет ключевое значение", передает УНН со ссылкой на ОП.

Во время разговора обсудили текущую ситуацию на фронте и дипломатические усилия. Президент отметил, что есть реальная перспектива завершить эту войну и решимость США имеет ключевое значение. Лидеры договорились продолжить это обсуждение во время саммита НАТО, который состоится в Анкаре 

- говорится в сообщении.

"Если вместе, то обязательно достигнем мира": Зеленский поздравил США с 250-летием независимости и поблагодарил за поддержку04.07.26, 16:07 • 3702 просмотра

Президент пожелал американцам дальнейшего процветания и успехов во всем.

Мы благодарны Соединенным Штатам за всю оказанную помощь, от "джавелинов" и "патриотов" до политической поддержки, и чрезвычайно ценим то, что Америка поддерживает нас в защите нашей независимости. Я благодарен всем американским сердцам, которым небезразлично будущее Украины, Европы и всех людей в мире, для которых свобода имеет значение 

– отметил Зеленский.

Зеленский в день независимости США провел телефонный разговор с Трампом - журналист04.07.26, 22:07 • 1372 просмотра

Антонина Туманова

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