Есть реальная перспектива завершить эту войну, и решимость США имеет ключевое значение — Зеленский после разговора с Трампом
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом США Дональдом Трампом ситуацию на фронте и дипломатические усилия. Зеленский отметил, что решимость США имеет ключевое значение для завершения войны.
Президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что "есть реальная перспектива завершить эту войну и решимость США имеет ключевое значение", передает УНН со ссылкой на ОП.
Во время разговора обсудили текущую ситуацию на фронте и дипломатические усилия. Президент отметил, что есть реальная перспектива завершить эту войну и решимость США имеет ключевое значение. Лидеры договорились продолжить это обсуждение во время саммита НАТО, который состоится в Анкаре
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