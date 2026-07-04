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Зеленский в день независимости США провел телефонный разговор с Трампом - журналист

Киев • УНН

 • 376 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Он поздравил Трампа с Днем независимости США.

Зеленский в день независимости США провел телефонный разговор с Трампом - журналист

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и поздравил с Днем независимости США. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид, передает УНН

Президент Украины Зеленский в субботу разговаривал с президентом Трампом и поздравил его с днем независимости США 

- сообщил журналист, ссылаясь на информированный источник.

"Если вместе, то обязательно достигнем мира": Зеленский поздравил США с 250-летием независимости и поблагодарил за поддержку04.07.26, 16:07 • 3370 просмотров

Антонина Туманова

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