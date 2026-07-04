Зеленский в день независимости США провел телефонный разговор с Трампом - журналист
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Он поздравил Трампа с Днем независимости США.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и поздравил с Днем независимости США. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид, передает УНН.
Президент Украины Зеленский в субботу разговаривал с президентом Трампом и поздравил его с днем независимости США
"Если вместе, то обязательно достигнем мира": Зеленский поздравил США с 250-летием независимости и поблагодарил за поддержку04.07.26, 16:07 • 3370 просмотров