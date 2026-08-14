Бизнес может платить меньше налогов из-за уничтоженного обстрелами имущества: что нужно знать

$44.700.0151.550.06
ukenru
17:29 • 10218 просмотра
Украина ввела санкции против причастных к незаконному вывозу зерна - Зеленский подписал указ
17:07 • 10731 просмотра
российский терминал "Шесхарис" на Чёрном море приостановил погрузку после атаки дронов - Reuters
15:07 • 17337 просмотра
путин хочет развалить НАТО и ЕС изнутри, ключевую роль он отвёл Молдове - NYT
13:43 • 23718 просмотра
В Болгарии военные обнаружили беспилотник на черноморских пляжах возле курортов
13:33 • 20549 просмотра
Зеленский провёл заседание Ставки: обсудили планы рф и контрмеры, дефициты и потребности в вооружении
Эксклюзив
14 августа, 12:27 • 19568 просмотра
Как отрастить длинные волосы: парикмахер назвала главные правила ухода
Эксклюзив
14 августа, 12:18 • 18746 просмотра
Останки Евгения Коновальца привезли в собор УГКЦ в КиевеPhoto
14 августа, 11:10 • 16422 просмотра
Аэропорт на Сицилии продлил приостановку работы из-за извержения Этны
Эксклюзив
14 августа, 09:00 • 21482 просмотра
Деньги на счёте — ещё не гарантия: как получить туристическую визу в Великобританию
14 августа, 07:59 • 20444 просмотра
Из-за вражеских атак часть 3 областей осталась без света
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
1м/с
54%
751мм
Популярные новости
Куда сходить в Киеве на выходных 15–16 августаPhoto14 августа, 10:08 • 32828 просмотра
Украина начала принудительное наполнение водохранилища из-за обмеления ДунаяVideo14 августа, 10:35 • 13245 просмотра
Блэкаут произошёл сразу в четырёх странах Центральной Азии13:57 • 10840 просмотра
Как правильно заморозить ягоды на зиму: простые правила, чтобы надолго сохранить вкус и формуPhoto14:05 • 20819 просмотра
Украина передаст иностранным музеям российские Т-72: что известно о машине и сколько рф потеряла таких танковPhoto14:43 • 15389 просмотра
публикации
Украина передаст иностранным музеям российские Т-72: что известно о машине и сколько рф потеряла таких танковPhoto14:43 • 15487 просмотра
Как правильно заморозить ягоды на зиму: простые правила, чтобы надолго сохранить вкус и формуPhoto14:05 • 20921 просмотра
Куда сходить в Киеве на выходных 15–16 августаPhoto14 августа, 10:08 • 32919 просмотра
История и особенности финской кухни: что едят в стране тысячи озёрPhoto14 августа, 08:39 • 40117 просмотра
Аудит уголовных дел БЭБ должен стать следующим шагом перезагрузки органа14 августа, 06:25 • 43569 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Майя Санду
Лавров Сергей Викторович
Игорь Клименко
Тарас Высоцкий
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Европа
Литва
Реклама
УНН Lite
Ви из BTS рассказал о потере слуха на одно ухо13 августа, 07:24 • 48718 просмотра
Трэвис Келси рассказал подробности свадьбы с Тейлор Свифт и назвал её лучшей ночью в жизниPhoto12 августа, 22:15 • 45034 просмотра
Рианна показала редкие фотографии со всеми тремя детьми на БарбадосеPhoto12 августа, 07:57 • 62665 просмотра
Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес после 10 лет отношенийPhoto11 августа, 20:18 • 57097 просмотра
Топ-7 лучших кремов для медовика и домашних десертовPhoto10 августа, 15:39 • 195586 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
T-72
The New York Times
MIM-104 Patriot

Бизнес может платить меньше налогов из-за уничтоженного обстрелами имущества: что нужно знать

Киев • УНН

 • 1356 просмотра

Украинские компании могут учитывать убытки от обстрелов при налогообложении прибыли. Порядок зависит от вида имущества и годового дохода предприятия.

Бизнес может платить меньше налогов из-за уничтоженного обстрелами имущества: что нужно знать

Украинские компании, имущество которых было повреждено или уничтожено в результате российских обстрелов, могут учесть соответствующие потери при определении объекта налогообложения налогом на прибыль. Об этом передает УНН со ссылкой на Налоговую службу Украины.

Детали

Порядок зависит от вида утраченного имущества и годового дохода предприятия. Если в результате боевых действий были уничтожены товары или запасы предприятия, Налоговый кодекс Украины не предусматривает отдельных налоговых разниц для их списания.

В таком случае стоимость уничтоженных товаров и запасов списывается на расходы в соответствии с правилами бухгалтерского учета. Это уменьшает финансовый результат предприятия до налогообложения и, соответственно, объект налогообложения налогом на прибыль.

Иной порядок действует в отношении уничтоженных основных средств, в частности оборудования, зданий и транспортных средств. Он зависит от объема годового дохода компании.

Для предприятий с годовым доходом не более 40 млн грн стоимость уничтоженных основных средств списывается на расходы по правилам бухгалтерского учета. Такие расходы учитываются при определении финансового результата до налогообложения и уменьшают объект налогообложения налогом на прибыль.

Если же годовой доход предприятия превышает 40 млн грн и оно применяет налоговые разницы, при определении объекта налогообложения учитывается остаточная стоимость уничтоженного объекта, рассчитанная в соответствии с правилами налогового учета.

Таким образом, механизм налогового учета потерь от российских обстрелов отличается в зависимости от того, идет ли речь о товарах и запасах или об основных средствах, а для последних также имеет значение категория плательщика налога на прибыль.

Напомним

Кабинет министров Украины изменил процедуру подтверждения убытков за разрушенное имущество и увеличил срок подачи заявок на компенсацию страховых премий. Программа страхования военных рисков стартовала 1 января 2026 года.

Александра Василенко

ОбществоЭкономика
Законы
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Государственная налоговая служба Украины
Украина