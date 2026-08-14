Бизнес может платить меньше налогов из-за уничтоженного обстрелами имущества: что нужно знать

Украинские компании, имущество которых было повреждено или уничтожено в результате российских обстрелов, могут учесть соответствующие потери при определении объекта налогообложения налогом на прибыль. Об этом передает УНН со ссылкой на Налоговую службу Украины.

Детали

Порядок зависит от вида утраченного имущества и годового дохода предприятия. Если в результате боевых действий были уничтожены товары или запасы предприятия, Налоговый кодекс Украины не предусматривает отдельных налоговых разниц для их списания.

В таком случае стоимость уничтоженных товаров и запасов списывается на расходы в соответствии с правилами бухгалтерского учета. Это уменьшает финансовый результат предприятия до налогообложения и, соответственно, объект налогообложения налогом на прибыль.

Иной порядок действует в отношении уничтоженных основных средств, в частности оборудования, зданий и транспортных средств. Он зависит от объема годового дохода компании.

Для предприятий с годовым доходом не более 40 млн грн стоимость уничтоженных основных средств списывается на расходы по правилам бухгалтерского учета. Такие расходы учитываются при определении финансового результата до налогообложения и уменьшают объект налогообложения налогом на прибыль.

Если же годовой доход предприятия превышает 40 млн грн и оно применяет налоговые разницы, при определении объекта налогообложения учитывается остаточная стоимость уничтоженного объекта, рассчитанная в соответствии с правилами налогового учета.

Таким образом, механизм налогового учета потерь от российских обстрелов отличается в зависимости от того, идет ли речь о товарах и запасах или об основных средствах, а для последних также имеет значение категория плательщика налога на прибыль.

Напомним

Кабинет министров Украины изменил процедуру подтверждения убытков за разрушенное имущество и увеличил срок подачи заявок на компенсацию страховых премий. Программа страхования военных рисков стартовала 1 января 2026 года.