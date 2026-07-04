"Если вместе, то обязательно достигнем мира": Зеленский поздравил США с 250-летием независимости и поблагодарил за поддержку
Киев • УНН
Президент Украины поздравил США с Днём независимости, подчеркнув общие ценности свободы. Он поблагодарил Вашингтон за военную поддержку в противостоянии российской агрессии.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Соединенные Штаты с Днем независимости, подчеркнув значение американской борьбы за свободу и поблагодарив Вашингтон за поддержку Украины в противостоянии российской агрессии. Об этом глава государства написал в соцсетях, передает УНН.
По словам Зеленского, американская мечта о независимом, свободном и демократическом государстве уже 250 лет является примером для других народов.
Сегодня 250 лет одной из самых ярких, сильных и влиятельных человеческих мечтаний – американской мечте о своей собственной независимой, свободной, богатой стране, которая защищает свободу людей, веру и стремление к счастью
Он подчеркнул, что Украина сегодня борется за те же ценности, за которые в свое время боролись американцы.
Мы очень ценим поддержку Соединенных Штатов, и особенно сейчас, во время полномасштабной войны россии против Украины. Американское оружие – от "джавелинов", которые Президент Трамп решил передать Украине, до "патриотов", которые наиболее надежно оберегают жизни наших людей, – доказывает силу американского духа, американской решимости и американских технологий
Президент также выразил надежду на дальнейшее американское лидерство в защите свободы и мира.
Я желаю Америке счастливого 4 июля, Президенту Америки и всем американцам – только успехов, а всем нам в мире, кто Америку ценит, – плодотворного сотрудничества. Пусть мечты свободных людей всегда побеждают зло и ненависть тех, кто хотел бы уничтожить свободу. Америка, спасибо! Уверен: если вместе, то точно достигнем мира! Поздравляю с твоим днем!
Что празднуют 4 июля в Украине и мире04.07.26, 11:37 • 2888 просмотров