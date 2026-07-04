Что празднуют 4 июля в Украине и мире

Сегодняшняя суббота, 4 июля, богата на события. Главное в Украине — День Национальной полиции, а в мире эту дату знают как День независимости США. УНН собрал всё самое интересное об этом дне.

День Национальной полиции Украины

Официальный профессиональный праздник, который отмечается ежегодно 4 июля. Именно в этот день в 2015 году на Софийской площади в Киеве первые патрульные полицейские принесли присягу на верность Украине. Сегодня мы чествуем тех, кто ежедневно обеспечивает правопорядок, безопасность на улицах, расследует преступления и помогает гражданам, что особенно важно в условиях военного времени.

День судебного эксперта Украины

Профессиональный праздник специалистов, чья скрупулезная работа помогает устанавливать истину. Судебные эксперты проводят баллистические, криминалистические, медицинские и другие экспертизы, которые являются ключевыми доказательствами в суде, в том числе при фиксации и расследовании военных преступлений.

День независимости США (Independence Day)

Главный государственный праздник Соединенных Штатов Америки. 4 июля 1776 года была принята Декларация независимости, провозгласившая свободу 13 колоний от британского господства. Для Украины сегодня этот праздник также является значимым, ведь США остаются одним из самых мощных союзников нашего государства.

Международный день кооперативов (International Day of Cooperatives)

Официальный праздник ООН, который ежегодно отмечается в первую субботу июля (в этом году выпадает именно на 4-е число). Цель дня — подчеркнуть вклад кооперативных организаций в решение основных проблем экономического развития, создание рабочих мест и борьбу с бедностью.

День Алисы в Стране чудес (Alice in Wonderland Day)

Именно 4 июля 1862 года во время лодочной прогулки математик Чарльз Доджсон (известный под псевдонимом Льюис Кэрролл) впервые рассказал 10-летней Алисе Лидделл историю о девочке, которая провалилась в кроличью нору.

День салата "Цезарь" (Caesar Salad Day)

Классический кулинарный праздник. Считается, что именно 4 июля 1924 года итальянский шеф-повар Цезарь Кардини изобрел этот знаменитый салат в своем ресторане в Мексике, смешав из имеющихся продуктов то, что стало мировым хитом.

День памяти святителя Андрея Критского

По новому (новоюлианскому) календарю, на который перешли ПЦУ и УГКЦ, сегодня чествуют выдающегося христианского богослова, проповедника и творца гимнов VII–VIII веков. Он вошел в историю как автор знаменитого Великого покаянного канона, который верующие читают во время Великого поста.

День памяти преподобной Марфы (сестры Лазаря)

Также сегодня вспоминают святую Марфу. Она и ее сестра Мария были близкими друзьями Иисуса Христа. В христианской традиции Марфа олицетворяет деятельную любовь, заботу и гостеприимство.