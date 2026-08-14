российские войска за сутки потеряли почти полторы тысячи солдат и 1676 БпЛА

За сутки 13 августа российские войска потеряли в войне с Украиной 1470 солдат и 1676 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.08.26 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1464440 (+1470) человек ликвидировано

танков ‒ 12264 (+2)

боевых бронированных машин ‒ 25141 (+11)

артиллерийских систем ‒ 47870 (+46)

РСЗО ‒ 2024 (+1)

средства ПВО ‒ 1565 (+3)

самолетов ‒ 439 (0)

вертолетов ‒ 354 (0)

БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 459649 (+1676)

наземных робототехнических комплексов ‒ 2229 (+14)

корабли / катера ‒ 35 (0)

подводные лодки ‒ 2 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 133853 (+448)

специальная техника ‒ 4524 (+2)

крылатые ракеты ‒ 5007 (0)

Данные уточняются.

Напомним

По данным Генштаба, потери российских войск достигли 1 460 400 человек. москва активнее привлекает иностранцев и может призвать еще до 500 тысяч осенью.

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