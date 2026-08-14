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российские войска за сутки потеряли почти полторы тысячи солдат и 1676 БпЛА

Киев • УНН

 • 1940 просмотра

За 13 августа российские войска потеряли 1470 военнослужащих и 1676 беспилотников. Общие потери рф с начала войны достигли 1 464 440 человек.

российские войска за сутки потеряли почти полторы тысячи солдат и 1676 БпЛА

За сутки 13 августа российские войска потеряли в войне с Украиной 1470 солдат и 1676 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.08.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1464440 (+1470) человек ликвидировано
    • танков ‒ 12264 (+2)
      • боевых бронированных машин ‒ 25141 (+11)
        • артиллерийских систем ‒ 47870 (+46)
          • РСЗО ‒ 2024 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1565 (+3)
              • самолетов ‒ 439 (0)
                • вертолетов ‒ 354 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 459649 (+1676)
                    • наземных робототехнических комплексов ‒ 2229 (+14)
                      • корабли / катера ‒ 35 (0)
                        • подводные лодки ‒ 2 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 133853 (+448)
                            • специальная техника ‒ 4524 (+2)
                              • крылатые ракеты ‒ 5007 (0)

                                Данные уточняются.

                                Напомним

                                По данным Генштаба, потери российских войск достигли 1 460 400 человек. москва активнее привлекает иностранцев и может призвать еще до 500 тысяч осенью.

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                                Вадим Хлюдзинский

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