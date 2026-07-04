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Украине в море нужна линия обороны с дронами-перехватчиками - Зеленский

Киев • УНН

 • 642 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости создания линии обороны в море с использованием дронов-перехватчиков для защиты Одессы и региона. Он также рассказал о строительстве корветов в Турции и модернизации морских дронов.

Украине в море нужна линия обороны с дронами-перехватчиками - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужна в море линия обороны с дронами-перехватчиками, передает УНН.

Ноу-хау, которое нам нужно, иметь линию обороны в море и применять там с разных платформ дроны-перехватчики, чтобы ... защищать Одессу и весь регион. С морских дронов запускать перехватчики, это новые вызовы 

- заявил Зеленский во время встречи с выпускниками и курсантами Института Военно-Морских Сил Национального университета «Одесская морская академия».

По его словам, должна быть современная авиация, корабли, с такой массовой заминированностью – противоминные бригады, технологические дроны, морские и не только, которые будут применяться с разных платформ.

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Кроме того Глава государства рассказал о работе по строительству украинских противолодочных корветов "Гетьман Иван Мазепа" и "Гетьман Иван Выговский" в Турции и намерениях построить еще два корвета, о катерах для десантирования морских пехотинцев, которые вскоре получим от партнеров, о флотилии противоминных судов, а также о работе по масштабированию и модернизации многоцелевых морских дронов класса Sea Baby и Magura.

Зеленский провел совещание с командованием ВМС в Одесской области: речь шла об увеличении количества вертолетов для противодействия дронам04.07.26, 17:14 • 16202 просмотра

Антонина Туманова

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