Зеленский заявил, что россия проиграла Черное море
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия проиграла Черное море. Он подчеркнул, что черноморское и азовское пространство не будут местом спокойствия для рф.
россия проиграла Черное море, черноморское и азовское пространство точно не будут местом покоя для россии. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
ВМС Украины вместе с другими составляющими Сил обороны и безопасности сделали то, что многие считали невозможным. россия проиграла Черное море, и, начиная с освобождения Змеиного и продолжая нашими операциями против российского флота, портов и оккупационных сил в нашем Крыму, мы доказываем, что черноморское и азовское пространство точно не будут местом покоя для россии
Накануне Дня ВМС Украины Глава государства отметил воинов, которые защищают Украину в составе Военно-морских сил. Вручил боевой флаг и ленты "За мужество и отвагу" воинским частям ВМС.
Зеленский провел совещание с командованием ВМС в Одесской области: речь шла об увеличении количества вертолетов для противодействия дронам04.07.26, 17:14 • 5532 просмотра