Зеленский провел совещание с командованием ВМС в Одесской области: речь шла об увеличении количества вертолетов для противодействия дронам
Киев • УНН
Президент Украины обсудил с военными усиление ПВО и развитие боевых возможностей ВМС. Особое внимание уделили противодействию российским атакам дронами и ракетами.
Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Одесскую область с координационного совещания с командованием Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Во время встречи обсудили ситуацию с безопасностью на юге страны, усиление противовоздушной обороны и развитие боевых возможностей ВМС. Об этом сообщил Глава государства, передает УНН.
По словам Зеленского, основное внимание во время совещания уделили противодействию постоянным российским атакам с применением ударных дронов и ракет, готовности к возможным угрозам с моря, а также развитию дальнобойных возможностей, систем связи, противоминной защиты и обеспечению подразделений морской пехоты.
"Главное внимание – противодействию постоянным российским атакам с воздуха "шахедами" и ракетами, готовности противостоять угрозам в море. Также нашим дипстрайкам, усилению систем связи, противоминной защите и подготовке и обеспечению воинов морской пехоты. Обсудили увеличение количества вертолетов для усиления противовоздушной обороны в регионе для противодействия дронам", – сообщил Зеленский.
Президент также отметил, что военные представили технические ударные возможности ВМС, в частности ракетные комплексы "Нептун" и "Гарпун", новейшие беспилотные системы и торпеды. По итогам совещания были определены дальнейшие потребности для усиления боевых возможностей украинских Военно-морских сил.
Зеленский переговорил с Мерцем о ракетах для Patriot из-за российской баллистики04.07.26, 13:04 • 2652 просмотра