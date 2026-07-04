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Зеленский переговорил с Мерцем о ракетах для Patriot из-за российской баллистики

Киев • УНН

 • 144 просмотра

Президент Зеленский провел разговор с канцлером Германии Мерцем, подчеркнув необходимость ракет для систем Patriot. Он отметил, что Россия делает ставку на ракетные удары из-за отсутствия других возможностей затягивать войну.

Зеленский переговорил с Мерцем о ракетах для Patriot из-за российской баллистики

Президент Украины Владимир Зеленский переговорил с канцлером Германии Фридрихом Мерцем о ракетах для систем ПВО Patriot, указав на их необходимость на фоне ставки России на ракетные удары по Украине при отсутствии у РФ больших возможностей затягивать войну, пишет УНН.

Детали

"Говорил с канцлером Германии Мерцем. Благодарю за поддержку и помощь нашему народу, нашей стране. Германия – один из глобальных лидеров в защите жизни, и мы это очень ценим", - написал Зеленский в соцсетях.

Ключевое сейчас – ракеты для "патриотов", чтобы защищать наших людей от российской баллистики. Говорили прежде всего именно об этом – о возможности поддержать наши системы "Патриот" необходимыми ракетами, поскольку именно на ракетные удары по Украине Россия делает финальную ставку: больше возможностей, чтобы затягивать войну, у России нет

- указал Зеленский.

По его словам, "говорили с канцлером и о ситуации на фронте": "Проинформировал, что происходит, какие результаты есть".

"Сейчас, накануне Дня независимости Америки, Путин решил солгать миру и Президенту Америки относительно ситуации на фронте: заявляет о якобы захвате россиянами Константиновки на Донбассе. Конечно, это неправда – это просто очередная российская ложь, чтобы запустить хоть какую-то новость… Если Константиновка сейчас под контролем России, то, наверное, у Путина не будет проблемы там со мной встретиться и найти дипломатические решения, чтобы войну наконец закончить. Но все же он фронт не перейдет: правда очень отличается от путинских слов", - указал Президент.

"путин решил солгать" миру и Трампу: Зеленский опроверг заявление главы кремля о захвате Константиновки04.07.26, 12:46 • 572 просмотра

"Благодарю всех наших воинов за защиту Украины и наших людей! Спасибо, Германия! Спасибо всем, кто с Украиной!" - подчеркнул Зеленский.

Юлия Шрамко

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