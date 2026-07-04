"путин решил солгать" миру и Трампу: Зеленский опроверг заявление главы кремля о захвате Константиновки
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что заявление путина о захвате Константиновки является ложью. Он предложил путину встретиться там для дипломатических решений, но подчеркнул, что тот не пересечет линию фронта.
Президент Украины Владимир Зеленский опроверг заявление главы кремля владимира путина о захвате Константиновки, пишет УНН.
Сейчас, накануне Дня независимости Америки, путин решил солгать миру и Президенту Америки относительно ситуации на фронте: заявляет о якобы захвате россиянами Константиновки на Донбассе. Конечно, это неправда – это просто очередная российская ложь, чтобы запустить хоть какую-то новость… Если Константиновка сейчас под контролем россии, то, наверное, у путина не будет проблемы там со мной встретиться и найти дипломатические решения, чтобы войну наконец закончить. Но все же он фронт не перейдет: правда сильно отличается от путинских слов
Заявление путина о полном захвате Константиновки является ложью - ISW04.07.26, 06:35 • 13072 просмотра