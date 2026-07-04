Заявление путина о полном захвате Константиновки является ложью - ISW
Киев • УНН
Аналитики ISW заявили, что заявление путина о захвате Константиновки не соответствует действительности. Российское присутствие в городе ограничивается небольшими группами диверсантов.
Заявление российского диктатора Владимира Путина о якобы "полном захвате" Константиновки в Донецкой области не соответствует действительности. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.
Детали
По данным аналитиков, все имеющиеся доказательства реальных масштабов российского продвижения в городе свидетельствуют об обратном.
Российские войска достигли тактических успехов в Константиновке в последние недели, но основная часть российского присутствия в городе состоит из небольших групп диверсантов, перемежающихся с украинскими позициями. Украинские военные источники сообщили, что по состоянию на середину июня в Константиновке находилось от 100 до 250 российских солдат, а по состоянию на 23 июня в Константиновке было больше украинских солдат, чем российских
Там напоминают, что высокопоставленные российские командиры с января как минимум раз в месяц заявляли о продвижении по всей линии фронта "на широко разрекламированных брифингах, что является частью когнитивной войны".
"Российские достижения в июне 2026 года являются лишь частью тех, что были достигнуты в июне 2025 года, а российское весенне-летнее наступление 2026 года не смогло достичь значительных оперативных успехов", - резюмируют в ISW.
Напомним
Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что Константиновка полностью взята. Путин заявил о создании "зоны безопасности" в Харьковской и Сумской областях.
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