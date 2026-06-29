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Россия уже в 15-й раз переносит дедлайн захвата Донбасса, на этот раз до 31 декабря - Зеленский

Киев • УНН

 • 1386 просмотра

Президент Зеленский заявил, что Россия установила новый дедлайн захвата Донецкой области до 31 декабря, что является 15-м переносом срока. Украина предлагает переговоры, но Россия отказывается.

Россия уже в 15-й раз переносит дедлайн захвата Донбасса, на этот раз до 31 декабря - Зеленский

Россия снова перенесла "дедлайн" захвата Донецкой области - теперь крайний срок установлен на 31 декабря. Украина уже неоднократно предлагала РФ провести переговоры по завершению войны, но Россия отказывается. Следовательно, нужно как можно больше препятствий для желания воевать дальше. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

Детали

"Россия продолжает свою именно террористическую войну против Украины, против украинцев. Конечно, мы будем совершенно справедливо отвечать России на все эти удары. И мы делаем это так, чтобы страдала прежде всего система российского государства и возможность России затягивать войну. Путин может сколько угодно рассказывать по телевизору, что он якобы все контролирует, что бензин якобы есть и что российские министры якобы достаточно компетентны. Но сами россияне в очередях за бензином в разных регионах России реально видят, что эта их "трехдневная война" длится уже пятый год так, что даже нефтяная держава, "бензоколонка", как Россию называли, теперь с дефицитом бензина. Это прямой результат войны. Один из результатов. И один из примеров того, как отвечает Украина. Метко. Не террористически", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина возвращает реальность войны в Россию и делает максимально сложным продолжение оккупации нашей земли.

"Наш украинский план дальнобойных санкций выполняется, также выполняются и санкции средней дальности. Детально обсуждаем все с военными командующими, со Службой безопасности Украины, с министром обороны Украины и нашими разведками, постоянно обсуждаем, оперативно реагируя на реальную ситуацию, – мы корректируем нашу дальнобойную работу, нашу активность средней дальности. Мы обеспечиваем Украине результаты, которые нужны, чтобы государство-агрессор не могло держать войну "где-то там". Каждый, кто стремится уничтожить жизнь другого народа, сам страдает. Мы защищаем жизнь", - добавил Зеленский.

По его словам, ежедневно заслушивает доклады, в частности по Донетчине, где больше всего российских штурмов.

"Но достаточно сказать один лишь факт: с начала полномасштабной войны российской армии было определено уже 15 сроков захвата нашей Донецкой области. Политическое руководство России постоянно бредит Донбассом. Уже 15 раз было это бред у них – будто они полностью захватят Донбасс.

В 22-м году были сроки до 31 марта, до 9 мая потом, до 1 июня, до 15 сентября, до 31 декабря.

В 23-м году Путин определил два других срока захвата Донбасса: до 1 марта, и потом уже – когда снова не вышло, то перенесли на 31 декабря.

Двадцать четвертый год – снова такие два срока.

В 25-м году, когда россияне пытались убедить президента Трампа, что Украина якобы падет, было уже три срока – крайние даты для захвата Донетчины, а именно: до 1 сентября, до 1 декабря и до 25 декабря.

И уже в этом году россияне снова переносили дату захвата Донецкой области. Сначала у них было до 31 марта этого года, потом уже до 1 сентября и теперь стоит крайний срок – до 31 декабря", - отметил глава государства.

Президент заявил, что если Россия не завершит свою войну, то и этот крайний срок им снова придется переносить.

"Если Путин хочет положить еще миллион своих солдат, чтобы дальше биться об эту стену, то миллиону этих россиян, которые пока не мобилизованы в российскую армию и спорят в очередях за бензином, стоит подумать, что их ждет дальше. Уже все предложения мы дали, чтобы эту войну завершить, и Россия каждый раз отказывается. Накануне прозвучало снова четкое желание России воевать. Следовательно, нужно как можно больше препятствий для желания воевать дальше", - резюмировал Президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в День Конституции 28 июня отметил успешные удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. В частности, был поражен НПЗ "Славянский" в краснодарском крае, расположенный за 300 км от линии фронта.

Павел Башинский

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