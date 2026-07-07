Произошла ментальная революция: как новый способ ведения войны меняет подходы к разработке и закупкам вооружения

$44.560.0150.870.15
ukenru
12:02 • 2510 просмотра
"А мы достали": Зеленский рассказал, как Украина разрушила миф о российском глубоком тылу и поразила все крупные НПЗ
Эксклюзив
11:19 • 10982 просмотра
Нагрузки, о которых мало говорят: как меняется тело женщины во время беременности
10:45 • 25249 просмотра
Покушение на бизнесмена Ермолаева в Монако: найдено тело подозреваемой, есть двое задержанных, среди них сотрудник ГУРVideo
08:52 • 22094 просмотра
Зеленский прибыл в Анкару на саммит НАТОVideo
07:52 • 49115 просмотра
Кто будет летать после войны? Уголовные дела против авиакомпаний ставят под угрозу восстановление гражданской авиации
7 июля, 06:01 • 50763 просмотра
Путин слабеет, Украина должна дожать – как "дальнобойные санкции" меняют ход войныVideo
7 июля, 05:30 • 51546 просмотра
Суд снова не смог перейти к исследованию доказательств по делу о медицинской халатности врачей Odrex
7 июля, 05:07 • 44327 просмотра
Без новых обещаний: станет ли саммит НАТО тестом на прочность Альянса и чего ожидать Украине
7 июля, 03:52 • 25428 просмотра
Число погибших в Киеве после российской атаки возросло до 19
Эксклюзив
6 июля, 15:29 • 39765 просмотра
Patriot на грани - есть ли у Киева ответ на рекордные баллистические атаки россии
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+24°
4.8м/с
46%
745мм
Популярные новости
РФ меняет тактику применения "Шахедов" и переходит на реактивные дроны - Defense Express7 июля, 02:55 • 32624 просмотра
Что празднуют 7 июля в Украине и мире7 июля, 03:33 • 27314 просмотра
Как правильно хранить лекарства летомPhoto7 июля, 06:16 • 47814 просмотра
В Дамаске прогремели взрывы во время визита Макрона, 18 пострадавшихVideo09:20 • 26944 просмотра
Зендея призналась, что сбилась с реплики в первый день съемок "Одиссеи" Нолана10:09 • 23406 просмотра
публикации
Произошла ментальная революция: как новый способ ведения войны меняет подходы к разработке и закупкам вооружения12:00 • 7980 просмотра
Кто будет летать после войны? Уголовные дела против авиакомпаний ставят под угрозу восстановление гражданской авиации07:52 • 49115 просмотра
Как правильно хранить лекарства летомPhoto7 июля, 06:16 • 48238 просмотра
Путин слабеет, Украина должна дожать – как "дальнобойные санкции" меняют ход войныVideo7 июля, 06:01 • 50763 просмотра
Суд снова не смог перейти к исследованию доказательств по делу о медицинской халатности врачей Odrex 7 июля, 05:30 • 51546 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Актуальные места
Украина
Румыния
Молдова
Автономная Республика Крым
Крым
Реклама
УНН Lite
Зендея призналась, что сбилась с реплики в первый день съемок "Одиссеи" Нолана10:09 • 23841 просмотра
Dior создал свадебные образы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, опередив ChanelPhoto6 июля, 22:59 • 41422 просмотра
Между Букингемским дворцом и командой принца Гарри возник спор по поводу его остановки во дворце6 июля, 14:04 • 41581 просмотра
Принцесса Уэльская поделилась семейными фото после изнурительного горного испытанияPhoto6 июля, 00:01 • 84086 просмотра
У Трампа попытались потролить Тейлор Свифт на фоне её свадьбы - СМИPhoto4 июля, 11:11 • 93052 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Произошла ментальная революция: как новый способ ведения войны меняет подходы к разработке и закупкам вооружения

Киев • УНН

 • 8086 просмотра

Современная война — это не только изменения на поле боя, но и изменение подходов к разработке и внедрению новейшего вооружения.

Произошла ментальная революция: как новый способ ведения войны меняет подходы к разработке и закупкам вооружения
Украинские военнослужащие готовятся к запуску дронов. Валентин Огиренко / Reuters

Способ ведения войн быстро меняется, поскольку новые технологии переворачивают военные доктрины во всем, от закупок до выполнения операций. Меняются и подходы к разработке и совершенствованию вооружений. Украина находится в фарватере этих изменений, пишет УНН

Ключевой особенностью войны между россией и Украиной, и, вероятно, других крупных конфликтов, которые впереди, говорится в статье The Wall Street Journal, является то, что некогда передовое оружие и технологии устаревают в течение нескольких месяцев. И на первое место выходят адаптивность, скорость итерации и темпы обучения, а не сами технологии. 

Одним из примеров адаптивности стала новая система закупок дронов в Украине, на которые приходится более 90% потерь противника, систем радиоэлектронной борьбы и некоторых других ключевых видов вооружения. Она принципиально отличается от того, как функционируют западные военные с их централизованными оборонными бюджетами.

Операции deep strike против рф имеют большое влияние на войну - Зеленский07.07.26, 11:12 • 2902 просмотра

Согласно системе, введенной в августе 2025 года, украинским бригадам начисляются "электронные баллы" на основе количества российских солдат и единиц техники, которые они успешно уничтожили, а доказательствами служат видеозаписи с дронов. Превращая эти "электронные баллы" в деньги через сеть управления полем боя "Дельта", бригады могут быстро покупать новые системы непосредственно у производителей через классифицированный онлайн-рынок. По мере развития прямых отношений оружие становится, в некотором смысле, услугой подписки, а не объектом, который постоянно обновляется и перерабатывается в соответствии с изменяющимися условиями поля боя.

"Произошла ментальная революция на уровне закупок, а также на уровне военного и политического руководства, – цитирует The Wall Street Journal Ирину Терех, генерального директора и главного технического директора Fire Point, одной из главных оборонных компаний нового поколения в Украине, которая производит дроны и ракеты. - Мы отказались от модели, где инженеры получают точный заказ на изготовление определенной ракеты, танка или дрона, и перешли к модели, где инженеры находятся на передовой, сидят, курят, пьют кофе с войсками и выясняют, в чем проблема и как ее вместе решить".

Танки больше не главные на поле боя: как Украина изменила представление о современной войне25.06.26, 17:40 • 139837 просмотров

Вместо того, чтобы рассматривать дроны как еще одно оружие в рамках существующей военной структуры, Украина признала войну с помощью дронов отдельной сферой. 

"Сферой является время. Смысл заключается в том, чтобы сократить цепочку уничтожения, устранив человеческие и ручные шаги, что означает, что на каждом шаге вы доходите до решения об уничтожении и его выполнения быстрее, чем ваш враг", – говорит Олег Рогинский, генеральный директор Uforce, производителя морских и воздушных дронов.

The Wall Street Journal указывает, что быстрый и инновационный подход Украины, конечно, трудно воспроизвести странам, которые фактически не участвуют в войнах, а следовательно, не тратят большого количества боеприпасов, которые требуют замены.

Войны в Украине и Иране - мир приспосабливается к ведению боев с помощью БПЛА19.03.26, 17:30 • 5551 просмотр

"Если мы в Европе решим начать производство миллионов малолитражных беспилотников, таких, как те, что производят в Украине, а через восемь месяцев они все устареют, что нам с ними делать?" – размышляет Мауро Гилле, профессор военной стратегии и технологий в Школе Герти в Берлине.

В этой среде способность быстро меняться вместе с технологиями становится решающим компонентом обороны.

"Сейчас невозможно представить войну без дронов, но никогда не знаешь, что случится через пять лет, где будет поле боя и будут ли дроны лучшим средством, которое можно там использовать", – считает министр обороны Нидерландов Дилан Йесильгёз-Зегериус. Она подчеркивает, что нужна гибкая промышленность, а также армия и правительство, которые, к сожалению, не действуют быстро. 

Чтобы не отставать, производители оборонной продукции и военные командиры должны переосмыслить то, как они действуют, и какая часть традиционного оборудования и доктрины соответствует новому способу ведения войны. 

Оборонный союз: Европа строит новую модель безопасности и видит в ней Украину23.06.26, 17:12 • 87054 просмотра

Юлия Мельник

Война в Украинепубликации
Ирина Терех
Fire Point
Техника
Война в Украине
НАТО
Европа
Нидерланды
Украина
Берлин