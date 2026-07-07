Произошла ментальная революция: как новый способ ведения войны меняет подходы к разработке и закупкам вооружения

Украинские военнослужащие готовятся к запуску дронов. Валентин Огиренко / Reuters

Способ ведения войн быстро меняется, поскольку новые технологии переворачивают военные доктрины во всем, от закупок до выполнения операций. Меняются и подходы к разработке и совершенствованию вооружений. Украина находится в фарватере этих изменений, пишет УНН.

Ключевой особенностью войны между россией и Украиной, и, вероятно, других крупных конфликтов, которые впереди, говорится в статье The Wall Street Journal, является то, что некогда передовое оружие и технологии устаревают в течение нескольких месяцев. И на первое место выходят адаптивность, скорость итерации и темпы обучения, а не сами технологии.

Одним из примеров адаптивности стала новая система закупок дронов в Украине, на которые приходится более 90% потерь противника, систем радиоэлектронной борьбы и некоторых других ключевых видов вооружения. Она принципиально отличается от того, как функционируют западные военные с их централизованными оборонными бюджетами.

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Согласно системе, введенной в августе 2025 года, украинским бригадам начисляются "электронные баллы" на основе количества российских солдат и единиц техники, которые они успешно уничтожили, а доказательствами служат видеозаписи с дронов. Превращая эти "электронные баллы" в деньги через сеть управления полем боя "Дельта", бригады могут быстро покупать новые системы непосредственно у производителей через классифицированный онлайн-рынок. По мере развития прямых отношений оружие становится, в некотором смысле, услугой подписки, а не объектом, который постоянно обновляется и перерабатывается в соответствии с изменяющимися условиями поля боя.

"Произошла ментальная революция на уровне закупок, а также на уровне военного и политического руководства, – цитирует The Wall Street Journal Ирину Терех, генерального директора и главного технического директора Fire Point, одной из главных оборонных компаний нового поколения в Украине, которая производит дроны и ракеты. - Мы отказались от модели, где инженеры получают точный заказ на изготовление определенной ракеты, танка или дрона, и перешли к модели, где инженеры находятся на передовой, сидят, курят, пьют кофе с войсками и выясняют, в чем проблема и как ее вместе решить".

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Вместо того, чтобы рассматривать дроны как еще одно оружие в рамках существующей военной структуры, Украина признала войну с помощью дронов отдельной сферой.

"Сферой является время. Смысл заключается в том, чтобы сократить цепочку уничтожения, устранив человеческие и ручные шаги, что означает, что на каждом шаге вы доходите до решения об уничтожении и его выполнения быстрее, чем ваш враг", – говорит Олег Рогинский, генеральный директор Uforce, производителя морских и воздушных дронов.

The Wall Street Journal указывает, что быстрый и инновационный подход Украины, конечно, трудно воспроизвести странам, которые фактически не участвуют в войнах, а следовательно, не тратят большого количества боеприпасов, которые требуют замены.

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"Если мы в Европе решим начать производство миллионов малолитражных беспилотников, таких, как те, что производят в Украине, а через восемь месяцев они все устареют, что нам с ними делать?" – размышляет Мауро Гилле, профессор военной стратегии и технологий в Школе Герти в Берлине.

В этой среде способность быстро меняться вместе с технологиями становится решающим компонентом обороны.

"Сейчас невозможно представить войну без дронов, но никогда не знаешь, что случится через пять лет, где будет поле боя и будут ли дроны лучшим средством, которое можно там использовать", – считает министр обороны Нидерландов Дилан Йесильгёз-Зегериус. Она подчеркивает, что нужна гибкая промышленность, а также армия и правительство, которые, к сожалению, не действуют быстро.

Чтобы не отставать, производители оборонной продукции и военные командиры должны переосмыслить то, как они действуют, и какая часть традиционного оборудования и доктрины соответствует новому способу ведения войны.

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