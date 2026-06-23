Оборонный союз: Европа строит новую модель безопасности и видит в ней Украину

Ещё три года назад разговоры о совместной "европейской армии" или "оборонном союзе" выглядели скорее как упражнения европейских интеллектуалов. Но сегодня это — повестка дня, к рассмотрению которой привлечены не только страны ЕС, но и Британия, Норвегия и Украина. Как Европа меняет подход к собственной безопасности и какое место в этом процессе занимает Украина, читайте в материале УНН.

Европейский оборонный союз и направления усиления безопасности

Главным лоббистом новой архитектуры европейской безопасности стал еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс. Он выступил с инициативой создания Европейского оборонного союза – нового институционального инструмента объединения и усиления оборонных возможностей. Этот формат должен интегрировать не только непосредственно страны-члены ЕС, но также Великобританию, Норвегию и, что важно, – Украину.

Кубилюс отводит Украине важное место в этом оборонном союзе.

"Мы должны учиться у Украины. Украинская противовоздушная оборона уничтожает 80% целей. Украинские дроны остановили продвижение России на суше и в Черном море, а также опустошили российский флот стратегических бомбардировщиков", - подчеркивал он.

Оборонный союз, предложенный Кубилюсом на фоне все большего охлаждения США к поддержке НАТО, однако не является заменой Альянса, а укреплением именно европейского направления безопасности.

Как указывает Кубилюс, такой союз может строиться на межправительственных соглашениях, а основным институциональным органом мог бы стать Совет европейской безопасности. По оценкам Кубилюса, странам, которые потенциально могут присоединиться к новому союзу, нужно изыскать 500 миллиардов евро (эта оценка касается стран ЕС) для того, чтобы создать ключевые силы и средства, которые смогут взять на себя роль, которую в Европе играют американские войска численностью в 100 тысяч военных.

Европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс

Будет ли воплощена идея еврокомиссара именно в предложенном виде – утверждать еще рано. Но ЕС уже движется к усилению возможностей в сфере обороны и безопасности, а предложения Кубилюса и признание роли Украины в этом процессе еще раз это подтверждают. Как ожидается, уже на следующей неделе Европейская комиссия представит первые предложения по дальнейшей интеграции европейского рынка оборонной продукции "с детальным анализом и последующими шагами".

К слову, к 2030 году члены ЕС планируют направить на свою оборону до 2,5 триллиона евро, а к 2035 году объемы могут вырасти до 7 триллионов.

Колоссальный потенциал инвестиций, которые открывают новые возможности. И что примечательно – Европа уже начала переосмысливать подходы к распределению оборонных расходов. Readiness Roadmap 2030 – Дорожная карта оборонной готовности 2030 – очерчивает конкретные направления, по которым планирует двигаться ЕС: Европейская инициатива по защите от беспилотников и Служба наблюдения за восточным флангом; Европейский воздушный щит и Европейский космический щит.

В этой дорожной карте очерчивается и место Украины, и не только как того, кто нуждается в помощи, а как государства, чья оборонная промышленность должна быть интегрирована в европейскую с целью масштабирования производства.

За этими документами и бюрократическими формулами стоят конкретные шаги, воплощение которых мы уже видим, как на уровне частных инициатив – подписание соглашений между украинскими и европейскими оборонными производителями, так и на межгосударственном уровне – например, подписанное соглашение между Украиной и Германией о сотрудничестве в сфере развития антибаллистической программы.

План украинских дальнобойных санкций выполняется: Президент поблагодарил ВСУ за удары по России модернизированными дронами FP

Почему Patriot уже недостаточно

Противодействию потенциальным баллистическим угрозам европейцы придают большое значение. Все тот же Кубилюс указывает, что традиционных систем перехвата уже мало.

"Мы также понимаем, что украинцы обладают очень специфическими знаниями – например, в сфере противоракетной обороны. Они сталкиваются с вызовом, поскольку россияне модернизируют свои баллистические ракеты, чтобы менять траекторию в полете, и традиционные системы, такие как Patriot, SAMP/T или IRIS-T, имеют некоторые проблемы с перехватом этих российских баллистических ракет. Сотрудничество между украинскими производителями, оборонными экспертами и европейскими производителями ракет будет чрезвычайно важным, ведь противоракетную оборону также необходимо модернизировать на европейском и западном уровне", - заявил Кубилюс.

Украина, которая уже демонстрирует всему миру, как эффективно противодействовать ударным БпЛА противника относительно недорогими средствами, действительно может предложить и решение в противостоянии баллистической угрозе. Да, наше государство отчаянно ищет ракеты к тем самым Patriot, но это лишь часть общей картины. Параллельно с этим ведется и разработка собственных возможностей.

Когда индустрия может дать решение

Пока Брюссель согласовывает дорожные карты и мандаты, украинская компания Fire Point уже строит систему, которая отвечает на современные вызовы.

В этом году Fire Point представила концепцию Freyja – системы противоракетной обороны на основе ракеты-перехватчика FP-7.x, которая уже прошла летные испытания.

Ракета-перехватчик FP-7.x

"Ракета как ракета – готова. С точки зрения аэродинамики она полностью выполняет все команды управления, причем выполняет их жестко и агрессивно – именно так, как нужно для сбития баллистики. Это мы сделали.

Но это лишь один элемент системы. Чтобы реально сбивать баллистические цели, ракету еще нужно интегрировать с головкой самонаведения, командным центром и радарами", - сообщил на днях соучредитель и главный конструктор компании Денис Штилерман.

FP-7.x. осуществляет необходимые для сбития баллистики маневры и потенциально способна противостоять модернизированным российским ракетам.

Как объяснил Штилерман, сбитие баллистических ракет станет возможным тогда, когда будет создан полный комплекс: головка самонаведения от ведущей европейской компании, интеграция с C2-центрами, защищенный канал передачи целеуказания и команд коррекции (datalink), устойчивый к любому РЭБ-подавлению, и интегрированные радары.

"Над каждым из этих компонентов мы уже работаем вместе с европейскими партнерами. Мы делаем все, чтобы как можно быстрее защитить небо над Украиной и над всем континентом", - подчеркнул Штилерман.

Оборонка всегда была чувствительной сферой, а потому детали реализации проекта известны лишь тем, кто к этому причастен. Но из той информации, которая есть в открытом доступе, можно говорить о реальной заинтересованности европейцев в построении панъевропейского баллистического щита Freyja – 16 июня, на полях выставки Eurosatory-2026 в Париже, Fire Point и немецкий производитель радаров Hensoldt подписали меморандум о взаимопонимании по интеграции компонентов в наземную систему ПВО Freyja, предназначенную для обнаружения и перехвата баллистических целей. Это результат работы украинцев с европейскими партнерами, которые подкрепили доверие к украинской компании конкретным документом.

В Fire Point сообщили, на каком этапе находится создание антибаллистического щита Freyja

Конструкция системы, которую предлагают украинцы, соответствует именно той проблеме, которую описывал Кубилюс, – неспособность старых систем перехватывать маневренные баллистические ракеты. Гендиректор Fire Point Ирина Терех заявила: "Мы оставались без радаров для реализации Freyja, но теперь мы их имеем, и можем перейти от концепции к практической реализации панъевропейского противоракетного щита". Hensoldt будет отвечать за радары TRML-4D, способные одновременно следить за более чем 1500 целями на дальности до 250 км.

Выше мы приводили слова Штилермана о том, что ведется работа с европейцами. Очевидно, что Hensoldt не единственная компания, которая присоединится к построению щита, который сразу задумывался как масштабный общеевропейский проект. Из открытых источников известно, что к Freyja может присоединиться такой итальянский производитель, как Leonardo. Командный пункт, вероятно, будет развернут на базе норвежского комплекса Kongsberg Fire Distribution Center. Одной из ключевых особенностей системы станет открытая архитектура и использование модулей Network Access Nodes, которые позволят интегрировать дополнительные решения и компоненты.

Экономический аргумент в пользу украинской ракеты-перехватчика тоже имеет немаловажное значение: FP-7.x будет стоить примерно 700 тысяч долларов – против 3,8 млн долларов за одну американскую PAC-3 к Patriot.

Freyja уже набирает обороты, и ее реализация может стать конкретным шагом на пути к построению новой архитектуры европейской безопасности, необходимость которой уже осознали наши партнеры.