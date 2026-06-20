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План украинских дальнобойных санкций выполняется: Президент поблагодарил ВСУ за удары по России модернизированными дронами FP

Киев • УНН

 • 1500 просмотра

Президент подтвердил выполнение плана дальнобойных санкций после поражения Тюменского НПЗ. Он также надеется на реализацию договоренностей по панъевропейскому антибаллистическому щиту.

План украинских дальнобойных санкций выполняется: Президент поблагодарил ВСУ за удары по России модернизированными дронами FP

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил военных Сил специальных операций Вооруженных сил Украины за удары в глубине территории России, которые были нанесены модернизированными дронами FP производства украинской компании Fire Point. Глава государства также надеется на реализацию договоренностей с международными партнерами по созданию панъевропейского антибаллистического щита, пишет УНН.

Детали

Есть также за что поблагодарить наших воинов, в частности воинов Сил специальных операций ВСУ. Наши дальнобойные санкции достигли Тюменского региона в России, это тоже нефтепереработка. Более двух тысяч километров от нашей государственной границы. Эффективно. Отработали новые модернизированные дроны FP: теперь они могут достигать целей на дистанции 3 тысячи километров. Благодарен инженерам Fire Point. Вполне справедливые ответы на российские удары против нашего государства. План украинских дальнобойных санкций выполняется

- отметил Зеленский в вечернем обращении к украинцам.

Президент также надеется на реализацию договоренностей с международными партнерами, достигнутых за уходящую неделю, в том числе по созданию с участием Украины антибаллистического щита над Европой.

Сейчас давления еще недостаточно, и за эту неделю нам удалось достичь новых договоренностей с нашими партнерами, в частности с Америкой, чтобы давление все же было достаточным. США и все партнеры в Европе в группе семи (G-7 – ред.) одинаково оценивают ситуацию и готовы поддерживать Украину и впредь… наши команды почти каждый день на связи, приоритеты очевидны – ПВО, антибаллистика, санкции против России.  Мы рассчитываем, что договоренности за эту неделю приведут к необходимым результатам

- отметил Зеленский.

Напомним

В РФ сообщили об атаке дронов на Тюменский НПЗ (бывший Антипинский НПЗ).

Кроме того, по данным Генерального штаба ВСУ, московский НПЗ приостановил переработку нефти на неопределенный срок после поражений украинскими ударными дронами 18 июня 2026 года. 

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары по московскому НПЗ и в ростовской области. Поражения произошли, в частности, ударными беспилотниками FP-1 производства украинской компании Fire Point. Российская система ПВО "Панцирь" оказалась неспособной эффективно противодействовать дронам.

Это уже второй удар по московскому НПЗ.

До этого 16 июня в московской области и краснодарском крае РФ были зафиксированы атаки БПЛА на нефтяные объекты. В сети также выложили кадры, на которых видно, как в небе над Москвой маневрирует ударный дрон FP-1, созданный компанией Fire Point для глубоких ударов по вражеской территории. Аналитики указывают, что пораженный НПЗ расположен примерно в 15 километрах от Кремля.

Добавим

Ранее Зеленский сообщил, что обсуждает в Брюсселе создание системы европейской антибаллистической системы. Проект объединит украинские разработки с технологиями партнеров из ЕС.

Панъевропейский антибаллистический щит – Freyja, с инициативой создания которого выступила Украина, будет базироваться на украинской ракете-перехватчике баллистики FP-7.x, созданной украинским производителем Fire Point. Ее называют аналогом американской системы Patriot PAC-3. Однако украинские ракеты значительно дешевле - ожидается, что их цена составит около 700 тысяч долларов за штуку против 3,8 миллиона долларов за одну американскую.

FP-7.x во время недавнего испытания достигла высоты полета в 25 километров, что сопоставимо с показателями комплекса Patriot.

16 июня немецкий производитель радиолокационных комплексов Hensoldt присоединился к проекту по созданию панъевропейского антибаллистического щита Freyja. По информации из открытых источников, в Freyja, помимо немецких радаров дальнего обнаружения, войдут также радар подсветки и наведения Weibel GFTR-2100/48 или Leonardo KRONOS Land.

Командный пункт будет на базе норвежского комплекса Kongsberg Fire Distribution Center. Одной из ключевых особенностей системы станет открытая архитектура и использование модулей Network Access Nodes, которые позволят интегрировать дополнительные решения и компоненты. Обмен данными между всеми элементами комплекса будет осуществляться через тактический канал Link 16, стандартизированный в соответствии со STANAG 5516.

Именно этот протокол должен обеспечить интеграцию Freyja в уже существующую систему противовоздушной обороны Украины и других европейских стран. Главный конструктор Fire Point Денис Штилерман сообщил, что ракета-перехватчик успешно прошла тестирование, однако уточнил – для того, чтобы ракета действительно сбивала баллистические цели, ее необходимо интегрировать с головкой самонаведения, командным центром и радарами.

Зеленский заявил о российских ретрансляторах дронов в Беларуси и выдвинул требование Минску20.06.26, 19:37 • 11510 просмотров

Степан Гафтко

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