В Fire Point сообщили, на каком этапе находится создание антибаллистического щита Freyja

Ракета-перехватчик для баллистики FP-7.x прошла необходимые испытания. Но создание паневропейского антибаллистического щита Freyja требует интеграции еще целого ряда элементов. О том, на каком этапе создания находится система Freyja, рассказал соучредитель и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман, пишет УНН.

"Ракета как ракета - готова. С точки зрения аэродинамики она полностью выполняет все команды управления, причем выполняет их жестко и агрессивно - именно так, как нужно для сбития баллистики. Это мы сделали.

Но это лишь один элемент системы. Чтобы реально сбивать баллистические цели, ракету еще нужно интегрировать с головкой самонаведения, командным центром и радарами", - пояснил он в своем посте в соцсети Х.

Сбитие баллистических ракет станет возможным тогда, когда будет создан полный комплекс: головка самонаведения от ведущей европейской компании, интеграция с C2-центрами, защищенный канал передачи целеуказания и команд коррекции (datalink), устойчивый к любому РЭБ-подавлению, и интегрированные радары.

"Над каждым из этих компонентов мы уже работаем вместе с европейскими партнерами.

Мы делаем все, чтобы как можно скорее защитить небо над Украиной и над всем континентом", - подчеркнул Штилерман.

Напомним

Основой системы Freyja является украинская ракета-перехватчик баллистики FP-7.x, созданная украинским производителем Fire Point. Ее называют аналогом американской системы Patriot PAC-3. Однако украинские ракеты значительно дешевле - ожидается, что их цена составит около 700 тысяч долларов за штуку против 3,8 миллиона долларов за одну американскую.

FP-7.x во время недавнего испытания достигла высоты полета в 25 километров, что сопоставимо с показателями комплекса Patriot.

16 июня немецкий производитель радарных комплексов Hensoldt присоединился к проекту по созданию паневропейского антибаллистического щита Freyja.

По информации из открытых источников, в Freyja, кроме немецких радаров дальнего обнаружения, войдут также радар подсветки и наведения Weibel GFTR-2100/48 или Leonardo KRONOS Land. Командный пункт будет на базе норвежского комплекса Kongsberg Fire Distribution Center. Одной из ключевых особенностей системы станет открытая архитектура и использование модулей Network Access Nodes, которые позволят интегрировать дополнительные решения и компоненты.

Обмен данными между всеми элементами комплекса будет осуществляться через тактический канал Link 16, стандартизированный в соответствии со STANAG 5516. Именно этот протокол должен обеспечить интеграцию Freyja в уже существующую систему противовоздушной обороны Украины и других европейских стран.