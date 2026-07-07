Операции deep strike против рф имеют большое влияние на войну - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что deep strike операции против российской федерации в условиях войны имели и имеют большое влияние - над ними следует работать и дальше. По его словам, российский диктатор владимир путин начнет понимать реальность после ударов по москве и остальным областям рф. Об этом Зеленский заявил в интервью Financial Times, передает УНН.

Детали

Как отметил глава государства, Украина замедляла милитаризацию оккупированного россией Крыма.

Военные базы, склады, ПВО, все площадки, с которых взлетают самолеты, откуда мы получаем удары ракет, и логистика. Мы перекрыли логистику и взяли под контроль топливно-энергетический комплекс. Мы показали, что такое операционно контролировать небо в конкретной точке, в конкретное время - сообщил Зеленский.

Он добавил, что российский бизнес уже начал понимать, что рф не выиграет войну.

Они теряют и время, и деньги, и, если честно, они потеряют надежду, потому что у многих из них была надежда нас захватить - сказал президент.

Также, по словам Зеленского, когда в москву будет прилетать не сто дронов, а тысяча, путин будет это чувствовать и видеть.

Чем путин дальше будет от москвы, тем ближе будет окончание войны и мир. Он боится за свою жизнь. Ну и элиты. Где живут российские элиты? москва и петербург - два центральных города. Туда будет долетать, потому что именно там они принимают решения убивать нас - подчеркнул Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что важно, чтобы саммит НАТО в Анкаре не был "пустым". Нужны решения лидеров в защите жизни, безопасности сотрудничества, оборонных возможностях.