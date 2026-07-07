Операции deep strike против рф имеют большое влияние на войну - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины подчеркнул, что удары по москве и другим регионам рф заставят путина осознать реальность. Он добавил, что российский бизнес уже начал понимать, что рф не выиграет войну.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что deep strike операции против российской федерации в условиях войны имели и имеют большое влияние - над ними следует работать и дальше. По его словам, российский диктатор владимир путин начнет понимать реальность после ударов по москве и остальным областям рф. Об этом Зеленский заявил в интервью Financial Times, передает УНН.
Детали
Как отметил глава государства, Украина замедляла милитаризацию оккупированного россией Крыма.
Военные базы, склады, ПВО, все площадки, с которых взлетают самолеты, откуда мы получаем удары ракет, и логистика. Мы перекрыли логистику и взяли под контроль топливно-энергетический комплекс. Мы показали, что такое операционно контролировать небо в конкретной точке, в конкретное время
Он добавил, что российский бизнес уже начал понимать, что рф не выиграет войну.
Они теряют и время, и деньги, и, если честно, они потеряют надежду, потому что у многих из них была надежда нас захватить
Также, по словам Зеленского, когда в москву будет прилетать не сто дронов, а тысяча, путин будет это чувствовать и видеть.
Чем путин дальше будет от москвы, тем ближе будет окончание войны и мир. Он боится за свою жизнь. Ну и элиты. Где живут российские элиты? москва и петербург - два центральных города. Туда будет долетать, потому что именно там они принимают решения убивать нас
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что важно, чтобы саммит НАТО в Анкаре не был "пустым". Нужны решения лидеров в защите жизни, безопасности сотрудничества, оборонных возможностях.