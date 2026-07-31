В Волгограде сообщают об атаке дронов и поражении НПЗ и логистического центра

В российском Волгограде в ночь на 31 июля сообщают о массированной атаке беспилотников. По данным Telegram-канала Exilenova+, под удар попали как минимум два важных объекта, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что одним из пораженных объектов стал распределительный центр Wildberries в Волгограде. Это логистический комплекс площадью около 44 тыс. кв. м, который обеспечивает работу Волгоградской, Астраханской и соседних областей.

Также, по информации канала, был поражен нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка", который является одним из крупнейших НПЗ в России и производит бензин, дизельное и авиационное топливо, а также другие нефтепродукты.

Официального подтверждения последствий пока нет

Кроме того, российские мониторинговые Telegram-каналы сообщают, что над Волгоградом продолжают работать беспилотники, в том числе со сбросом боеприпасов.

На момент публикации официального подтверждения информации о поражении объектов или масштабах повреждений нет. Данные о последствиях атаки уточняются.

Рязанский НПЗ остановил переработку нефти после атаки украинских дронов