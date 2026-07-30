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Рязанский НПЗ остановил переработку нефти после атаки украинских дронов

Киев • УНН

 • 3193 просмотра

Рязанский нефтеперерабатывающий завод остановил переработку нефти после атаки украинских беспилотников 29 июля. Остановка работы может продлиться около двух недель.

Рязанский НПЗ остановил переработку нефти после атаки украинских дронов

Рязанский нефтеперерабатывающий завод остановил переработку нефти после атаки украинских беспилотников 29 июля. Об этом со ссылкой на два информированных источника сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По данным агентства, остановка работы предприятия может продлиться около двух недель. За это время необходимо повторно запустить основные и вспомогательные установки, настроить технологические процессы и восстановить параметры качества продукции.

Reuters отмечает, что ранее инфраструктура завода уже получала повреждения во время атаки дронов 15 мая, после чего работу предприятия также временно приостанавливали.

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Несмотря на остановку переработки нефти, завод продолжил продавать нефтепродукты на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. В четверг на торги были выставлены партии бензина и дизельного топлива.

По данным Reuters, в 2024 году Рязанский НПЗ переработал 13,1 млн тонн нефти, что составило около 4,9% всей нефтепереработки России. Предприятие также произвело 2,2 млн тонн бензина, 3,4 млн тонн дизельного топлива и 4,3 млн тонн мазута.

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