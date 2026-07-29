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The New York Times

Генштаб подтвердил поражение Рязанского НПЗ и базы катеров чф рф

Киев • УНН

 • 6582 просмотра

Силы обороны Украины в ночь на 29 июля нанесли удар по Рязанскому НПЗ, месту базирования катеров черноморского флота рф, РЛС в Брянской области и не только.

Генштаб подтвердил поражение Рязанского НПЗ и базы катеров чф рф

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Рязанского НПЗ, места базирования катеров чф рф, РЛС и других объектов оккупантов, пишет УНН.

В ночь на 29 июля 2026 года в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду объектов, в том числе Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу в Рязанской области рф. Зафиксировано попадание в объект с последующим пожаром на территории предприятия.

- сообщили в Генштабе.

Рязанский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий российской федерации. Мощность завода составляет около 17 млн тонн нефти в год. Предприятие производит автомобильные бензины, дизельное топливо, авиакеросин и другие нефтепродукты, которые используются, в частности, для обеспечения нужд военно-промышленного комплекса и вооруженных сил российской федерации.

"Также поражено место базирования скоростных катеров черноморского флота рф в районе Межводного (АР Крым)", - указали в Генштабе.

Объект используется для технического обслуживания и обеспечения скоростных катеров, которые привлекаются к патрулированию, охране побережья, логистическому обеспечению и выполнению других задач в интересах российских оккупантов.

"Также нанесено поражение радиолокационной станции противника в районе Почепа Брянской области рф. Кроме того, украинские воины поразили место хранения, подготовки и пуска ударных БпЛА в Донецке, склад материально-технических средств в Портовском и автомобильный мост в районе Выселок Донецкой области, который противник использует для военной логистики", - отметили в Генштабе.

Напомним

Дроны FP-1 поразили также сортировочный центр Wildberries в Рязани. 

Юлия Шрамко

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