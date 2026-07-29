Генштаб подтвердил поражение Рязанского НПЗ и базы катеров чф рф
Киев • УНН
Силы обороны Украины в ночь на 29 июля нанесли удар по Рязанскому НПЗ, месту базирования катеров черноморского флота рф, РЛС в Брянской области и не только.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Рязанского НПЗ, места базирования катеров чф рф, РЛС и других объектов оккупантов, пишет УНН.
В ночь на 29 июля 2026 года в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду объектов, в том числе Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу в Рязанской области рф. Зафиксировано попадание в объект с последующим пожаром на территории предприятия.
Рязанский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий российской федерации. Мощность завода составляет около 17 млн тонн нефти в год. Предприятие производит автомобильные бензины, дизельное топливо, авиакеросин и другие нефтепродукты, которые используются, в частности, для обеспечения нужд военно-промышленного комплекса и вооруженных сил российской федерации.
"Также поражено место базирования скоростных катеров черноморского флота рф в районе Межводного (АР Крым)", - указали в Генштабе.
Объект используется для технического обслуживания и обеспечения скоростных катеров, которые привлекаются к патрулированию, охране побережья, логистическому обеспечению и выполнению других задач в интересах российских оккупантов.
"Также нанесено поражение радиолокационной станции противника в районе Почепа Брянской области рф. Кроме того, украинские воины поразили место хранения, подготовки и пуска ударных БпЛА в Донецке, склад материально-технических средств в Портовском и автомобильный мост в районе Выселок Донецкой области, который противник использует для военной логистики", - отметили в Генштабе.
Напомним
Дроны FP-1 поразили также сортировочный центр Wildberries в Рязани.